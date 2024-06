Principal artisan de la victoire des siens face à la Serbie (1-0), dimanche dernier, l'Anglais Jude Bellingham est déjà prophète en son pays. S’il a choisi de porter le même numéro que Zinedine Zidane au Real Madrid, son sens aiguisé des affaires rappelle celui d’un certain David Beckham. Un cocktail dément qui pourrait faire du milieu de terrain de bientôt 21 ans la prochaine icône du football mondial.

Il n’était pas né quand Zinedine Zidane a offert au Real Madrid sa neuvième Ligue des champions en marquant l’un des plus beaux de sa carrière, une reprise de volée magistrale qu’on ne se lasse pas de revoir 22 ans plus tard. Jude Bellingham était en revanche titulaire, le 1er juin dernier, quand le club espagnol a remporté sa 15e Coupe aux grandes oreilles. Arrivé l’été précédent dans la capitale ibérique, il a choisi le numéro 5 sur son maillot en "hommage à la grandeur" du Français.

"Je n’essaie pas de lui ressembler, j’essaie juste d’être Jude", commenta Bellingham lors de sa présentation. Sans se douter que quelques mois plus tard, ce même Zidane l’adouberait en le qualifiant de "spectaculaire". Sa première saison à Madrid s'est achevée avec 23 buts en 43 matchs, un ratio qui fait rêver ses compatriotes. À presque 21 ans, qu’il fêtera le 29 juin, le milieu de terrain anglais cristallise les espoirs d’un pays qui attend depuis plus de 58 ans et une victoire en Coupe du monde que "le football rentre à la maison". On n’a vu que lui lors du premier match des Three Lions face à la Serbie dimanche (1-0), remporté grâce à un unique but marqué par ses soins dans le premier quart d’heure.

Ascension fulgurante

Sous le charme de leur pépite, les supporteurs anglais n’ont pas tardé à changer d’hymne, préférant le tube des Beatles "Hey Jude" au traditionnel "God Save the King". Son sponsor Adidas en a fait la bande son d’une publicité le mettant en scène avant l’Euro. Même le Premier ministre Rishi Sunak a demandé "plus de buts et plus de Hey Jude". C’est d’ailleurs bien le seul point sur lequel le chef du gouvernement, en campagne pour les législatives anticipées, arrive à se mettre d’accord avec son opposant travailliste Keir Starmer.

Il a fallu moins de quatre ans à Jude Bellingham pour s’imposer comme un élément clé du dispositif de Gareth Southgate (30 sélections, 4 buts, 5 passes décisives). Une ascension fulgurante pour le petit gars de Birmingham qui a connu sa première sélection à l’âge de 17 ans, cinq mois après son arrivée au Borussia Dortmund, où il est rapidement devenu un titulaire indiscutable.

Finaliste malheureux du précédent Championnat d'Europe face à l'Italie, Jude Bellingham collectionne les records de précocité à faire tourner les têtes des amateurs de statistiques. Plus jeune joueur anglais à avoir débuté une rencontre de Ligue des champions (face à la Lazio en octobre 2020), il a aussi été le plus jeune joueur à participer à l’Euro en 2021 avant que l’Espagnol Lamine Yamal, 16 ans, n’entre en jeu face à la Croatie la semaine dernière. L’Anglais reste à ce jour le plus jeune joueur de l’Histoire à avoir pris part à trois tournois internationaux majeurs (Euro 2021, Mondial 2022). Et l’Euro 2024 devrait asseoir une popularité qui rayonne désormais largement au-delà du monde du football.

Plus de 33 millions d'abonnés sur Instagram

En témoigne sa présence sur les réseaux sociaux, où le nombre de likes est devenu un indicateur de l’époque. Fort de plus de 2 millions d’abonnés sur X, Jude Bellingham est le footballeur anglais le plus suivi sur Instagram avec 33 millions de curieux quand le capitaine des Three Lions Harry Kane ne compte lui "que" 17 millions d’abonnés. Une large communauté qui a gagné plus de 1,6 million de nouveaux venus ces 30 derniers jours. L’effet de l’Euro sans aucun doute, mais surtout d’une campagne de publicité qui l’a fait entrer dans une autre dimension.

"Tout le monde porte Skims", a-t-il écrit la semaine dernière en posant dans les sous-vêtements de la marque créée par Kim Kardashian. Son post a été liké plus de 4 millions de fois, deux fois plus que la moyenne, et a reçu plus de 50.000 commentaires élogieux ne venant pas nécessairement de fans de ballons ronds. Si son jeu convoque le souvenir de Zidane, son potentiel médiatique rappelle celui de David Beckham. Un jeune Anglais qui, comme lui, a fait de sa famille son roc et a su gérer son image de main de maître jusqu’à devenir une icône mondiale, transformant son nom en institution.

Désormais aussi à l'aise en anglais qu'en espagnol, Jude Bellingham affiche un capital sympathie à toutes épreuves. En interview, il vante autant les qualités de ses coéquipiers que de ses proches omniprésents au quotidien. Sa mère Denise l’a accompagné de Dortmund à Madrid, son père Mark supervise de près sa carrière et son frère cadet, Jobe, 18 ans, joue lui aussi au football. La rançon de cette gloire, c'est que les tabloïds n'en oublient pas sa vie privée et le disent en couple avec une mannequin néerlandaise. La Bellinghamania ne fait que commencer.