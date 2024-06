L'équipe de France est restée muette ce vendredi, face aux Pays-Bas (0-0), pour son deuxième match de l'Euro. Cinq jours plus tôt, elle ne devait son succès devant l'Autriche (1-0) qu'à un but contre son camp. Mais que se passe-t-il avec l'attaque tricolore ?

Des Bleus maladroits. Face à l'Autriche, lundi 17 juin, puis face aux Pays-Bas (0-0), ce vendredi, l'équipe de France n'aura jamais réussi à faire trembler les filets. Et si les Tricolores se sont bien imposés face aux Autrichiens (1-0), ils ne le doivent qu'à un but contre son camp de Maximilian Wöber, inscrit en première période de leur entrée en lice. Un but en 180 minutes, zéro de la part des Français... Mais que se passe-t-il dans l'attaque des vice-champions du monde ?

Une Mbappé dépendance, oui mais...

Forcément, les visages se tournent vers un homme : Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France, victime d'une fracture du nez face à l'Autriche, est resté sur le banc face aux Pays-Bas. Auteur de 47 buts en 79 sélections, et "passeur décisif" sur le seul but tricolore de l'Euro, il a naturellement manqué à une équipe peu habituée à jouer sans lui. Mais cela n'explique pas tout.

Face aux "Oranje", les Français ont tiré 16 fois au but, un total loin d'être négligeable. Ils ont en revanche manqué de précision, à l'image d'Antoine Griezmann ou Marcus Thuram : seuls trois tirs ont été cadrés. "J'ai deux occasions, ça me reste dans les pieds, c'est vraiment dommage", a regretté "Grizou" après la rencontre sur M6. "C'est ce qui nous manque sur les deux matchs, il faut le travailler." Didier Deschamps ne dit pas autre chose. "Le seul regret, c'est l'efficacité", a abondé le sélectionneur. "Nous avons eu au moins cinq occasions franches."

Même avec Mbappé, l'attaque des Bleus n'avait pas franchement brillé face à l'Autriche. Les Bleus avaient tiré 14 fois au but, mais là encore, la maladresse dans la surface adverse s'était fait sentir : seuls trois tirs avaient été cadrés, autant que les Autrichiens, qui avaient pourtant tenté deux fois moins leur chance (sept frappes). En 180 minutes, les Bleus n'ont ainsi cadré que six fois. À titre de comparaison, face à l'Italie, une équipe loin d'être réputée pour sa défense friable, l'Espagne a cadré... huit tirs en 90 minutes (1-0).

Face aux Pays-Bas, un schéma plus défensif

Ce ne sont pourtant pas les joueurs offensifs de talent qui manquent parmi les 25 joueurs convoqués par Didier Deschamps. Outre Kylian Mbappé, qui n'a jamais fait trembler les filets dans un Euro, ou Antoine Griezmann, replacé plus bas sur le terrain, figurent Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Olivier Giroud, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Si Dembélé et Thuram sont titulaires - et peinent à briller - les autres doivent se contenter des miettes.

Car en l'absence de Kylian Mbappé, le sélectionneur a choisi de titulariser... Aurélien Tchouaméni, plaçant Adrien Rabiot plus haut sur le terrain. Face aux Pays-Bas, dans le onze de départ, seuls Dembélé et Thuram évoluaient ainsi en attaque. Un moyen pour "DD" de densifier son milieu de terrain face à la qualité des joueurs adverses, qui n'a pas empêché ses hommes de se procurer des occasions. Sans succès, et les statistiques sont têtues : ce vendredi soir, la France est la seule équipe à ne pas avoir inscrit le moindre but dans le jeu depuis le début de l'Euro, avec la Belgique (qui compte un match en moins).

Au moins, la défense est au top

Si les Bleus ne brillent pas offensivement dans ce début de tournoi, ils peuvent au moins se réjouir de leur défense. Autrichiens et Néerlandais se sont cassés les dents sur le bloc défensif tricolore, et ont buté sur un Mike Maignan rayonnant pour son premier tournoi en tant que titulaire. Et s'il a fallu l'aide d'un hors-jeu pour éviter que Xavi Simons n'ouvre le score ce vendredi, sur ce plan aussi, les statistiques demeurent la meilleure preuve : en 180 minutes, les Bleus n'ont concédé qu'une seule occasion franche, selon les chiffres de l'UEFA.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le meilleur joueur de la rencontre, face à l'Autriche puis aux Pays-Bas, est un profil défensif. À chaque reprise, N'Golo Kanté a été élu "homme du match" par les organisateurs du tournoi. Un bon présage ? On se rappellera qu'en 2018, les Bleus n'avaient inscrit que quatre buts lors de la phase de poules, et avaient réalisé quatre "clean-sheet" (matchs sans but encaissé) sur l'ensemble du tournoi. Avant de devenir champions du monde. Bis repetita ?