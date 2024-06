Craig Ferguson a parcouru pendant un mois les 1600 km qui séparent Glasgow de Munich avec son sac sur le dos et de bonnes chaussures. Le jeune homme de 20 ans est arrivé à la veille du match d’ouverture opposant l’Écosse à l’Allemagne ce vendredi 14 juin. Son exploit a permis de récolter plus de 71.000 euros pour une association de prévention du suicide masculin.

Il a marché seul comme Jean-Jacques Goldman. Mais c’est avec une autre chanson qu’il a lancé son aventure. The Proclaimers chantaient qu’ils "marcheraient 800 km" dans "I’m Gonna Be (500 Miles)". Lui a parcouru le double en l’espace d’un mois. Craig Ferguson a été accueilli en héros à Munich ce jeudi 13 juin, point d’orgue d’un trek pas comme les autres de 1609 km. Le jeune Écossais de 20 ans a conclu "l’une des plus longues marches caritatives en solitaire jamais réalisées" au profit de Brothers in Arms, une association écossaise de prévention du suicide masculin.

Craig Ferguson n’a jamais été vraiment tout seul tout au long de son périple qu’il a fait vivre en temps réel sur ses réseaux sociaux, suivis par plus de 100.000 personnes. La seule vidéo de son départ a été visionnée près de 2 millions de fois sur TikTok. "Du fond du cœur, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu en regardant ou en faisant un don. C'est vraiment ce qui m'a permis de tenir le coup et je vous en remercie", a-t-il écrit sur Instagram. Les internautes ont largement répondu présents, permettant de récolter 60.000 livres sterling, soit 71.000 euros. Une somme qui va "permettre de sauver des vies, mais aussi d’attirer l’attention et de sensibiliser à ce problème", ajoute-t-il.

"C’est beaucoup plus que ce que j’aurais imaginé. L’objectif principal c’était surtout que j’arrive ici et que je profite, mais aussi de mettre en lumière la santé mentale des hommes", précise-t-il sur Skynews, révélant qu’au Royaume-Uni, douze hommes se suicident chaque jour. "Si on peut contribuer à faire un petit pas vers le changement, je serai super fier", glisse-t-il.

Parti du Stade Hampden à Glasgow, Craig Ferguson a traversé six pays à pays pour arriver en Allemagne au bout de 26 jours. Au terme du 41e, il était à Munich. Un timing parfait pour assister au match de football dont rêvent tous les Écossais depuis des mois.

Ce vendredi 14 juin, il sera même assis en tribunes de la Munich Football Arena pour suivre le match d’ouverture de l’Euro 2024 opposant l’Écosse à l’Allemagne. Plusieurs milliers d’Écossais ont envahi les rues de la ville bavaroise, armés de cornemuses, de pintes de bière et de kilts portés comme l’exige la tradition, c’est-à-dire sans sous-vêtements. Un journaliste de la télévision allemande et ses téléspectateurs en ont d'ailleurs fait les frais en direct.

Trop heureux d’avoir son billet, Craig Ferguson croit fort en la victoire de sa sélection qu’il voit même aller au bout le 14 juillet : "On va gagner le tournoi, il faut toujours un outsider".