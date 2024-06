Après une première demi-heure délicate, l'équipe de France a fait sauter le verrou autrichien, à Dusseldorf. C'est le malheureux Maximilian Wöber qui a trompé son propre gardien d'une tête décroisée après un centre vicieux de Kylian Mbappé. Revivez ce but, le premier des tricolores dans cet Euro 2024.

Un petit coup de pouce du destin. Bousculée dans l'intensité pendant une demi-heure par l'Autriche, l'équipe de France a idéalement lancé son Euro 2024 en ouvrant le score à quelques minutes de la mi-temps.

Alors que les attaquants tricolores étaient jusque-là bien muselés, bien que parfois de manière illicite, c'est un défenseur adverse qui a trouvé le chemin de ses propres filets. Permutant sur le côté droit le temps d'une action, Kylian Mbappé a pris de vitesse son vis-à-vis avant d'adresser un centre fort, vicieux, au cœur de la surface autrichienne. Sous pression, Maximilian Wöber s'est alors fendu d'une tête décroisée malheureusement parfaite, trompant son gardien Patrick Pentz (1-0, 38'). Une aide bienvenue pour les Bleus, qui n'ont tiré qu'à cinq reprises (un seul tir cadré) au cours du premier acte.

On parlait du destin précédemment. Et justement, ce but est un joli clin d'œil puisqu'en 2021 déjà, la France avait marqué son premier but du tournoi sur un contre-son-camp adverse. Ce soir-là, c'est l'Allemand Mats Hummels qui avait pris à défaut son gardien.