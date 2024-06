L'équipe de France devra se méfier de l'Autriche pour son entrée en lice à l'Euro 2024 (lundi 17 juin à 21h sur TF1 et TF1+). Dayot Upamecano, qui a évolué durant 18 mois en Autriche, s'attend à une équipe à forte intensité.

"Un match compliqué", voilà à quoi les Bleus s'attendent pour lancer leur compétition. Lundi 17 juin, à partir de 21h (sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), l'équipe de France affronte l'Autriche pour son premier match de l'Euro. Une chose est sûre, si les Tricolores s'avancent comme les favoris de la rencontre, ils ne prennent pas leur adversaire de haut.

Encore moins pour Dayot Upamecano. Le défenseur central du Bayern Munich, 26 ans, a lancé sa carrière... en Autriche. Formé à Valenciennes, le joueur aux 20 sélections a débarqué en juillet 2015 du côté de Salzbourg. "Je suis parti en Autriche à 16 ans, quand personne ne connaissait Salzbourg", s'est-il rappelé en conférence de presse. "Beaucoup disaient que ça allait mal se passer, mais si je devais revenir en arrière, je ne changerais rien. Là-bas, beaucoup de personnes m'ont aidé."

L'intensité sera à la hauteur Dayot Upamecano, défenseur de l'équipe de France

Dans la "Ville de Mozart", Dayot Upamecano poursuit sa progression, sous les couleurs du club principal comme celles du FC Liefering, équipe de deuxième division appartenant au même propriétaire, dont il porte le maillot durant un an (16 matchs). Il est appelé en équipe de France des moins de 18 ans, puis des moins de 19 ans, et remplit son armoire à trophées. Un an et demi après son arrivée, il franchit la frontière pour signer à Leipzig, en Allemagne. "C'est Ralf Rangnick qui m'a ramené", se souvient-il en évoquant l'actuel sélectionneur de l'Autriche. "Il m'a donné beaucoup de confiance et de liberté. Je suis très reconnaissant envers lui. Son style de jeu me plaît : défendre en avançant avec du pressing."

Le pressing, justement, est l'un des points forts de l'Autriche, dont la plupart des joueurs évoluent en Allemagne, comme Upamecano. "J'en connais quelques-uns", raconte-t-il. "L'intensité sera à la hauteur. C'est une équipe qui donne tout sur le terrain, quoi qu'il arrive. Il faut s'attendre à un match compliqué."

Dayot Upamecano met également en avant la bonne série en cours des futurs adversaires des Bleus. "Cela fait sept matchs qu'ils n'ont pas perdus", relève-t-il. Mieux, les Autrichiens ne se sont inclinés qu'à une seule reprise en 2023 (3-2 face à la Belgique), et étaient parvenus à accrocher la France en 2022 en Ligue des Nations (1-1 en Autriche, victoire des Bleus 2-0 en France). "Cela ne va pas être facile", conclut Upamecano. Les Bleus sont prévenus.