Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des grands artisans de la toute première qualification de la Géorgie en huitièmes de finale d’un Euro, ce mercredi. Après avoir ouvert le score au bout de deux minutes seulement, il a quitté le stade avec le trophée d’homme du match. Mais c’est sans doute avec un autre objet, tout aussi précieux, offert par CR7, qu’il a passé la nuit.

Il n’avait que deux objectifs avant la rencontre : la victoire et le maillot de Cristiano Ronaldo, qu’il idolâtre depuis l’enfance. Une mission pleinement remplie par Khvicha Kvaratskhelia, qui a peut-être vécu la soirée la plus intense de sa jeune carrière de footballeur professionnel. "Rêves", écrit dans sa story Instagram l’attaquant géorgien de 23 ans en partageant une photo dudit maillot de la star portugaise et du trophée de "joueur du match", récoltés après une prestation qui a envoyé sa sélection en huitièmes de finale de l’Euro pour la toute première fois.

@kvara7/Instagram

Je n’aurais jamais imaginé qu’il vienne me parler. C'est un grand joueur et une grande personne. Khvicha Kvaratskhelia à propos de Cristiano Ronaldo

"J'ai reçu le maillot de Ronaldo et nous sommes passés au tour suivant", a réagi Kvaratskhelia en conférence de presse. "C'est le plus beau jour de la vie des fans de football géorgiens. Nous sommes entrés dans l'Histoire, personne n'aurait cru que nous y parviendrions", s’est enthousiasmé celui qui a ouvert le score dès la deuxième minute de jeu. Le joueur de Naples révèle aussi s’être entretenu avec CR7, avec qui il partage le même numéro, avant le match, troisième de la phase de poules de l’Euro 2024.

"Il m’a souhaité du succès. Je n’aurais jamais imaginé qu’il vienne me parler. C’est un grand joueur et une grande personne. J’ai tellement de respect pour lui, il est l’un des meilleurs joueurs du monde", a-t-il déclaré, persuadé que cet échange a "aidé les Géorgiens à croire qu’ils pouvaient faire quelque chose aujourd’hui (mercredi)".

Les réseaux sociaux se délectaient d’une photo d’archives prise il y a 11 ans. À l’époque, Cristiano Ronaldo avait fait le déplacement à Tbilissi pour inaugurer une académie de football. Parmi eux, onze futurs joueurs de la sélection géorgienne, dont un certain Khvicha Kvaratskhelia, alors âgé de 12 ans. De quoi rappeler un autre cliché célèbre sur lequel un jeune Kylian Mbappé, survêtement aux couleurs du Real Madrid sur le dos, prend la pose avec l’attaquant vedette du club espagnol Cristiano Ronaldo. De là à penser que CR7 a des pouvoirs divinatoires...