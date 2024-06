Kylian Mbappé s'est fracturé le nez lundi soir, lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Autriche (1-0). S'il a rejoint le reste du groupe après des examens à l'hôpital, pourra-t-il rejouer au cours de l'Euro malgré cette blessure ?

Le meilleur joueur de l'équipe de France incertain pour les prochaines rencontres. Lundi 17 juin au soir, avant le coup de sifflet final scellant la victoire des Bleus face à l'Autriche (1-0), Kylian Mbappé est sorti du terrain le nez gonflé et en sang. En cause ? Un violent choc avec le défenseur autrichien Kevin Danso, et un verdict redouté : une fracture du nez.

Malgré ce pépin, l'Euro du capitaine tricolore n'est peut-être pas terminé. Le futur joueur du Real Madrid a regagné dans la nuit le camp de base des Bleus, à Paderborn. Dans un communiqué, la Fédération française de football (FFF) a souligné qu'il devrait suivre "une période consacrée aux soins", avant de rejouer plus tard "avec un masque confectionné" spécialement pour lui.

Des exemples récents qui incitent à l'optimisme...

Jouer un match de haut niveau avec le nez fracturé, Kylian Mbappé ne serait pas le premier. En mars dernier, face au Paris Saint-Germain, le portier de l'OGC Nice Marcin Bulka avait été victime d'une fracture du nez sans déplacement de la cloison nasale. Le Polonais avait refoulé les pelouses… à peine trois jours plus tard, équipé d'un masque de protection pour le protéger lors des contacts.

Plus récemment, c'est le Stéphanois Mathieu Cafaro qui a joué avec un nez fracturé. L'ancien Rémois, qui évoluait en deuxième division avec l'ASSE, s'est cassé le nez face à Caen, le 27 avril. Sa situation était même plus grave, puisqu'il a subi un déplacement de la cloison nasale. Ce qui ne l'a pas empêché de faire son retour sur les terrains… sept jours plus tard, face à Guingamp. C'est même lui qui avait inscrit le deuxième but de la rencontre.

...mais une consolidation qui peut durer plusieurs semaines

Dans les faits, revenir rapidement sur le pré est donc possible, mais tout dépend de la nature exacte de la blessure. "Si les petits os qui constituent l'ossature du nez sont en place, il faut les laisser consolider. Cela demande quelques semaines", explique sur TF1 Jean-Marc Sène, médecin du sport (voir vidéo en tête de cet article). "En revanche, si les os ont été déplacés, une opération peut être nécessaire." Ce qui retarde la reprise du joueur.

Kylian Mbappé, lui, ne devrait pas se faire opérer "dans l'immédiat", comme l'a annoncé la FFF. Il devra néanmoins porter un masque pour se protéger d'un éventuel nouveau coup au visage. Car si l'ancien Parisien n'est pas un amateur des duels aériens, le staff des Bleus voudra forcément minimiser les risques d'aggraver son cas, notamment à l'approche de la phase à élimination directe.

Une telle situation le contraindrait-il à jouer diminué ? "C'est forcément un peu gênant pour respirer, pour dormir", confiait lundi soir Bixente Lizarazu, consultant TF1, dans Le Mag de l'Euro, lui-même déjà victime de trois fractures au visage durant sa carrière. "Il faut aussi réussir à oublier cette appréhension."

Un handicap pas forcément insurmontable, tant la liste des footballeurs masqués est longue. C'est par exemple le cas de Victor Osimhen (Nigéria), dont le masque est devenu son symbole, mais aussi Antonio Rüdiger (Allemagne), Thiago Silva (Brésil) ou encore l'ancien international italien Giorgio Chiellini, qui ont tour à tour protégé leur visage lors de quelques matchs après une blessure au visage.