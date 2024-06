Après son explosion du côté du FC Barcelone cette saison, Lamine Yamal a intégré le groupe de l'Espagne pour l'Euro. Mais du haut de ses 16 ans, l'adolescent ne peut pas délaisser sa scolarité pendant un mois et demi. Il a donc emmené de quoi étudier en Allemagne.

Comme le Français Warren Zaïre-Emery, Lamine Yamal n'arrive pas en Allemagne les mains vides. Sélectionné pour l'Euro après une saison aboutie du côté du FC Barcelone (7 buts, 10 passes décisives toutes compétitions confondues, et près de 3000 minutes de jeu), la petite bombe espagnole va disputer, du haut de ses 16 ans, sa première grande compétition internationale. Mais son jeune âge oblige, il a apporté avec lui ses cahiers pour continuer d'étudier. "J'ai apporté mes devoirs car je suis en quatrième année d'ESO", déclare-t-il au média AS, depuis le camp d'entraînement de l'Espagne. "J'ai des cours via le web et je me débrouille bien", assure encore l'insaisissable ailier.

L'ESO (Éducation secondaire obligatoire, en français) correspond plus ou moins au collège français, avec des élèves généralement âgés de 12 à 16 ans. À la fin de cette période, les élèves sont évalués grâce au contrôle continu. En cas de succès, ils décrochent le titre de graduado. D'où l'importance pour le footballeur de pouvoir continuer à travailler en ce début d'été, outre-Rhin.

L'Espagne, l'un des grands favoris ?

Cela n'empêche pas le natif d'Esplugues de Llobregat, qui compte déjà 2 buts et 4 passes décisives en 7 sélections, de se montrer ambitieux, lui qui pourrait devenir le plus jeune joueur de l'Histoire à jouer à l'Euro s'il foule la pelouse lors du match contre la Croatie (15 juin, 18h, en live commenté sur TF1info). "On dit que nous n’avons pas beaucoup de joueurs de classe mondiale à leur poste, mais les compétitions (comme l'Euro ou la Coupe du monde) sont remportées par l’équipe qui joue le mieux. Comme l'Argentine lors du dernier Mondial", souligne-t-il dans les colonnes de Mundo Deportivo. "Il faudra être forts défensivement. Et en attaque, faire ce que nous faisons toujours", estime-t-il encore, plaçant clairement l'Espagne parmi les favoris.

Mais pour espérer aller loin, la Roja devra déjà s'extraire du "groupe de la mort", avec la Croatie donc mais aussi l'Italie et l'Albanie.