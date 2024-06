L'équipe de France se prépare à affronter l'Autriche pour son premier match de l'Euro (lundi 17 juin à 21h sur TF1 et TF1+). Depuis mercredi, Kylian Mbappé et ses coéquipiers prennent leurs marques en Allemagne. Découvrez la semaine des Bleus en vidéo.

Les Bleus prêts à entrer en lice. Depuis mercredi 12 juin, l'équipe de France est arrivée en Allemagne, à Paderborn, à quelques jours d'affronter l'Autriche pour son premier match de l'Euro (lundi 17 juin à 21h sur TF1, TF1+ et TF1info). Entre découverte du camp de base et de ses chambres, entraînements ouverts au public et rencontres avec les supporters, la semaine a été chargée pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers (voir vidéo en tête de cet article).

Mbappé ménagé

Le capitaine des Bleus a justement été ménagé ces derniers jours, et a dû se contenter de regarder un entraînement depuis le banc des remplaçants. Mais le futur joueur du Real Madrid doit bien tenir sa place face à l'Autriche, tout comme Théo Hernandez, touché dans la semaine, ainsi que William Saliba, annoncé titulaire surprise en défense.

Pour les Bleus, les feux sont donc au vert au moment de se rendre à Düsseldorf, quelques dizaines de kilomètres à l'ouest, pour découvrir l'enceinte de leur premier match. Ils reviendront lundi soir à Paderborn, avec l'objectif de ne quitter la ville que le 15 juillet prochain, au lendemain de la finale.