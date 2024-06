L'équipe de France affronte ce lundi l'Autriche (21h sur TF1 et TF1+), pour son entrée dans l'Euro. Même s'ils voient les Bleus favoris, les Autrichiens veulent croire en leurs chances. "On peut faire souffrir" les Français, préviennent-ils.

L'Autriche bien décidée d'embêter la France. Quelques heures avant d'affronter les Bleus pour leur entrée en lice dans l'Euro (ce lundi à 21h en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), les Autrichiens n'ont pas manqué d'afficher leur confiance devant la presse. "Avec notre style de jeu, on peut faire souffrir" l'équipe de France, a prévenu dimanche le milieu Konrad Laimer. "Nous avons besoin d'un match extraordinaire, mais nous savons que nous en sommes capables."

Il faudra faire preuve d'audace Ralf Rangnick, sélectionneur de l'Autriche

Le sélectionneur Ralf Rangnick a, lui, présenté la France comme "la favorite de ce tournoi, le vice-champion du monde, avec les meilleurs attaquants du monde". "Nous devons être à la hauteur, il faudra faire preuve d'audace, de courage et être convaincu de nos points forts", a insisté le technicien.

Rangnick a également eu un mot pour les défenseurs français Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté qu'il a notamment entraînés ensemble au RB Leipzig. "Ils formaient la paire d'arrières centraux la plus jeune d'Europe, je crois, au moins en Allemagne. C'est un des meilleurs duos que j'ai jamais vus", a-t-il poursuivi. "On a pris Dayot à 16, 17 ans" au RB Salzbourg, où l'entraîneur allemand était directeur sportif, s'est-il rappelé.

Puis Rangnick a fait venir Konaté à Leipzig. "Il était à Sochaux, je m'en souviens bien, je crois qu'il a coûté 2,8 millions d'euros. Quand on connait la suite, c'était une bonne affaire", a-t-il souri. "Ce sont deux bons gars, tous les deux, non seulement des bons footballeurs, mais aussi de belles personnalités. Je suis impatient de les rencontrer demain, mais j'espère remporter le match avant." Pas certain que les deux défenseurs souhaitent la même issue.