L'Euro 2024 débute ce vendredi, avec une première affiche entre l'Allemagne, pays hôte, et l'Écosse. Il s'agira du dernier grand rendez-vous continental de plusieurs joueurs majeurs.

Leur der des ders. Alors que le match entre l'Allemagne et l'Écosse (21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1Info) donne le coup d'envoi de l'Euro 2024, c'est toute une génération qui s'apprête à tirer sa révérence sur la scène internationale. Plusieurs joueurs majeurs de ces dernières années vont donc vivre leur dernier grand rendez-vous, au moins au niveau continental. Tour d'horizon.

En pleine transition, entre les derniers vainqueurs de la Coupe du monde 2014 et une jeunesse aux dents longues, le pays hôte allemand s'apprête à dire à plusieurs pierres angulaires de ses anciens succès. Finalement convaincu par Julian Nagelsmann de revenir en sélection après une première mise en retrait, le milieu Toni Kroos (34 ans, 109 capes) a annoncé raccrocher les crampons à l'issue de la compétition. De quoi laisser un trou béant au milieu tant sa propreté technique et sa capacité à recycler les ballons sont difficiles à remplacer. La suite est moins claire pour les emblématiques Manuel Neuer (38 ans, 119 sélections) et Thomas Müller (34 ans, 129 sélections), mais on peut imaginer qu'ils seront trop âgés dans quatre ans pour postuler au prochain Euro.

Toujours dans ce groupe A, les tauliers suisses Xherdan Shaqiri (32 ans, 123 sélections) et Yann Sommer (35 ans, 89 sélections) vivent sans doute leurs derniers instants dans la compétition.

Les derniers tours de magie de Luka Modric

Parmi les autres grandes têtes d'affiche, comment ne pas nommer le magicien Luka Modric (38 ans, 175 sélections) ? Visage de son équipe nationale depuis une décennie, le joueur du Real Madrid a indiqué en juin 2023 avoir "pris une décision concernant son avenir". Une petite phrase qui suggère sans doute que le Ballon d'Or 2018 va disputer ses dernières minutes avec la tunique au damier. C'est aussi le cas de deux ses anciens coéquipiers dans la capitale espagnole, véritables monuments au Portugal : Pepe (41 ans, 137 sélections) et Cristiano Ronaldo (39 ans, 207 sélections). Même si CR7 est véritablement intouchable après avoir battu tous les records possibles sur la scène internationale, les deux joueurs auront marqué l'histoire de la Seleçao Das Quinas, tant pour leurs performances que leur longévité.

Les vieux grognards Cristiano Ronaldo et Pepe vivent leur dernier Euro. - Halldor KOLBEINS / AFP

En Belgique aussi, on s'apprête à tourner une page, avec le départ annoncé de la génération dorée. La décision est d'ores et déjà arrêtée pour l'inusable Jan Vertonghen (37 ans, 154 sélections), véritable poutre de l'arrière-garde depuis plus de 15 ans. Axel Witsel (35 ans, 132 sélections) et Romelu Lukaku (31 ans, 115 sélections) pourraient bientôt suivre. "Je pense que je peux encore donner quelque chose et je veux laisser l’équipe dans un bon moment. Je me sens bien, peut-être que dans deux ans, j'arrêterai, mais je n’y pense pas vraiment", a, de son côté, déclaré Kevin De Bruyne (32 ans, 101 sélections) lors d'un entretien à RTL Sports en mars 2023.

Giroud-Lewandowski, un duel de (meilleurs) buteurs

Enfin, dans le groupe D, celui de la France, ce sont deux attaquants qui ont marqué leur nation de leur empreinte qui vont bientôt tirer leur révérence. D'un côté, Olivier Giroud (37 ans, 133 sélections) qui a mis du temps à trouver sa place dans le cœur du public tricolore, va représenter une dernière fois le coq avant de s'envoler pour Los Angeles. De l'autre, l'icône polonaise Robert Lewandowski (35 ans, 150 sélections), meilleur buteur de l'histoire de son équipe nationale, à l'instar de son homologue français. L'avant-centre du FC Barcelone a fait part de son intention de participer à la Coupe du monde 2026 mais il s'agit sans aucun doute de son dernier Euro.

On aurait également pu évoquer Wojciech Szczęsny (Pologne, 34 ans, 82 sélections), Ilkay Gundogan (Allemagne, 33 ans, 77 sélections), Daley Blind (Pays-Bas, 34 ans, 107 sélections), Dušan Tadić (Serbie, 35 ans, 108 sélections), Christian Eriksen (Danemark, 32 ans, 130 sélections), Guram Kashia (Géorgie, 36 ans, 113 sélections) et sûrement bien d'autres.