Équipe de France : la liste des 25 Bleus connue, quel calendrier jusqu'à l'Euro 2024 ?

Didier Deschamps a choisi les hommes qui l'entoureront en Allemagne. À moins d'un mois du coup d'envoi de l'Euro 2024, organisé du 14 juin au 14 juillet, le patron des Bleus a posé, jeudi 16 mai, au JT de 20H de TF1, la première pierre de l'épopée au bout de laquelle, on l'espère, la bande de Kylian Mbappé soulèvera le trophée Henri Delaunay le soir du 14 juillet, dans le ciel du stade olympique de Berlin.

Il a convoqué un groupe élargi de 25 joueurs, comme permis par l'UEFA, avec le retour surprise de N'Golo Kanté, qui n'avait plus porté le maillot frappé du Coq depuis le 3 juin 2022, et l'intégration d'un petit nouveau : Bradley Barcola.

Deux amicaux en guise de répétition

Dès le 29 mai, soit trois jours après la clôture de La Liga et de la Serie A, dernières ligues à refermer leurs portes, un gros contingent de ces joueurs, libérés de leurs obligations domestiques, se réunira à Clairefontaine, l'habituel pied-à-terre des vice-champions du monde, pour préparer l'Euro. Cette grosse quinzaine d'éléments sera rejointe par les potentiels finalistes de la Ligue des champions, qui se jouera le 1ᵉʳ juin à Wembley, en banlieue de Londres.

Ce rassemblement sera basé sur la récupération, après une saison éprouvante à plus de 60 matchs pour certains cadres qui seront allés jusqu'au bout de toutes les compétitions de club dans lesquelles ils étaient engagés. Un court repos avant de se remettre en jambes avec deux rencontres de préparation : contre le Luxembourg à Metz (le 5 juin, à 21h) puis le Canada à Bordeaux (le 9 juin, à 21h15), deux jours après la date limite (le 7 juin) de l'envoi de la liste définitive fixée par l'UEFA. Deux rencontres à vivre en direct sur TF1, en streaming sur TF1+ et en live commenté sur TF1info.

Arrivée au camp de base le 12 juin

Après cet ultime échauffement devant leur public, les Bleus rejoindront, le 12 juin, leur camp de base situé à Bad Lippspringe, bourgade réputée pour ses cures thermales, à quasi égale distance d'Hanovre et Düsseldorf, où ils disputeront leur premier match contre l'Autriche, le 17 juin (à 21h, en direct sur TF1, TF1+ et TF1info). Durant leur séjour outre-Rhin, ils résideront au Premier Park Hotel & Spa et s'entraîneront à la Deluxe Arena, dans les installations du SC Paderborn, qui évolue en D2 allemande.

Au cours de la phase de poules, les partenaires d'Antoine Griezmann se rendront à Leipzig pour défier les Pays-Bas, le 21 juin, puis du côté de Dortmund, le 24 juin, pour affronter la Pologne. Une première étape qui doit les mettre sur le chemin de la finale, le 14 juillet, jour de la Fête nationale. Que peut-on rêver de mieux pour une fin en apothéose ?