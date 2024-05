Équipe de France : Tchouaméni, Maignan, Coman... Ces Bleus qui nous inquiètent à un mois de l'Euro 2024

Alors que Didier Deschamps doit annoncer, jeudi 16 mai, sur TF1, sa liste à un mois du coup d'envoi de l'Euro, l'infirmerie des Bleus ne désemplit pas. Si Lucas Hernandez a d'ores et déjà déclaré forfait, plusieurs cadres tricolores ne sont pas certains - pour le moment - de pouvoir tenir leur place.

En mars, Didier Deschamps disait compter "un noyau dur d'une petite vingtaine" de noms en vue de l'Euro. "S'il y a des blessures importantes d'ici à mai, il faudra avoir d'autres solutions", avertissait-il toutefois, espérant peut-être conjurer le mauvais sort. Des contrariétés auxquelles le sélectionneur de l'équipe de France n'échappe malheureusement pas, deux mois plus tard, alors qu'il s'apprête à dévoiler, jeudi 16 mai, au JT de 20H de TF1 la liste des joueurs qui auront pour mission de mettre le Coq sur le toit de l'Europe, le 14 juillet prochain, à Berlin.

À un gros mois de leur entrée en lice, le 17 juin contre l'Autriche (à 21h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), "DD" doit se gratter la tête d'inquiétude. Le ciel au-dessus des vice-champions du monde n'est pas aussi dégagé qu'espéré. À la méforme chronique de certains cadres, le capitaine Kylian Mbappé en tête, inexistant avec le PSG lors de la double confrontation face à Dortmund (1-0, 0-1), en demi-finales de la Ligue des champions, s'ajoute l'incertitude autour de la santé d'éléments clés.

Une liste avec son lot de dilemmes

Alors qu'il devrait être en train de finir de coucher son groupe sur une feuille, Didier Deschamps se retrouve avec plusieurs de ses joueurs sur le flanc. À commencer par Lucas Hernandez, l'un de ses indéboulonnables, qu'il a titularisé lors de quatre des huit dernières rencontres des Bleus. Déjà obligé de faire une croix sur la Coupe du monde 2022, après s'être blessé gravement lors du premier match au Qatar, le défenseur du PSG a été contraint de déclarer forfait pour l'Euro. Sorti sur blessure à Dortmund, le 1ᵉʳ mai, il a été opéré "avec succès", trois jours plus tard, en Suisse, d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Les emmerdes volant en escadrille, le patron des champions du monde 2018 doit aussi composer sa liste avec des inconnues de taille. Le cas Mike Maignan en est la meilleure illustration. Touché à l'adducteur droit, le 27 avril dernier, avant le choc Juventus-AC Milan, le numéro un dans la cage tricolore est depuis ménagé. Le gardien qui a déjà manqué le Mondial qatari sur blessure ne va pas rejouer avant l'annonce de la liste. Si un retour est attendu prochainement, la prudence reste de mise à son sujet. En lien avec le club rossonero, le staff médical des Bleus monitore en temps réel l'état de forme du successeur d'Hugo Lloris.

Mike Maignan et Aurélien Tchouaméni iront-ils à l'Euro ? - FRANCK FIFE / AFP

Deux autres joueurs sont aussi sous étroite surveillance. Kingsley Coman est engagé dans une course contre-la-montre pour être opérationnel à temps. L'ailier du Bayern Munich a repris la course, lundi 6 mai, un peu plus de trois semaines après une lésion au niveau des adducteurs contractée contre Cologne. Avec encore un bon mois pour se remettre sur pied, il devrait néanmoins faire le voyage en Allemagne avec l'équipe de France. Deschamps pourrait reproduire le traitement qu'il avait réservé à Raphaël Varane lors du dernier Mondial, en choisissant d'élargir sa liste de 23 à 26 joueurs, comme l'autorise l'UEFA.

Tchouaméni appelé malgré tout ?

Un procédé qui devrait aussi valoir pour Aurélien Tchouaméni. Rouage essentiel du milieu des Bleus, qu'il modèle avec Antoine Griezmann et Adrien Rabiot, le roc du Real Madrid souffre d'une fracture de fatigue au pied gauche. Son indisponibilité, estimée entre trois et quatre semaines, va le priver de la finale de la C1, qui opposera les Merengue au Borussia Dortmund, le 1ᵉʳ juin, à Wembley. Un tracas supplémentaire pour "DD", qui pourrait être tenté de prendre un risque en le sélectionnant dans une liste étendue.

Un choix osé, mais qui vaut le coup d'être pris, sur lequel il pourrait revenir, en cas de signaux négatifs, jusqu'au vendredi 7 juin, date limite pour transmettre à l'UEFA la liste définitive des joueurs retenus. Alors que la saison européenne des clubs ne se refermera que le 1ᵉʳ juin au soir, Didier Deschamps n'a peut-être pas fini de cogiter.