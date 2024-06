La première journée de l'Euro 2024, qui s'est ouvert la veille, promet déjà du grand spectacle, avec une affiche entre deux candidats au sacre. Versées dans "le groupe de la mort" en compagnie de l'Italie, l'Espagne et la Croatie s'affrontent à Berlin pour le premier choc du tournoi, samedi 15 juin à 18h. Une rencontre déterminante à suivre en live commenté sur TF1info.

A VENIR Groupe B - Euro 2024 Le 15 juin 2024 , Stade olympique, à Berlin (Allemagne) Espagne Croatie 0 - 0 AVANT-MATCH Ce choc est le troisième match de cette édition de l'Euro. Vendredi, lors du match d'ouverture, l'Allemagne s'est largement imposée face à l'Écosse (5-1). Toujours dans le groupe A, la Suisse a pris le meilleur sur la Hongrie, plus tôt dans l'après-midi (3-1). AVANT-MATCH Dans cette affiche, difficile de déterminer un favori. Du côté de l'Espagne, on comptera sur les (très) jeunes jambes des Barcelonais Pedri (21 ans) et surtout Lamine Yamal (16 ans), sensation de la saison passée.

Face à la jeunesse espagnole, la Croatie misera bien sûr sur son capitaine Modric, mais pas seulement. Forte de ses récents résultats sur la scène mondiale, l'équipe de Zlatko Dalic table comme toujours sur un milieu de terrain de haut niveau et sur quelques individualités de valeur mondiale, comme le défenseur de Manchester City Josko Gvardiol. AVANT-MATCH Cette rencontre est le premier choc du "groupe de la mort". Outre l'Espagne et la Croatie figurent également l'Italie, tenante du titre, et la moins clinquante mais prometteuse Albanie. Un niveau d'adversité qui risque de voir un prétendant à la victoire finale être évincé dès le premier tour. Euro 2024 Euro 2024 : Espagne, Croatie, Italie... Qui laissera des plumes dans le "groupe de la mort" ? Statistiques AVANT-MATCH L'attaquant espagnol Lamine Yamal, âgé de 16 ans et 11 mois, entre ce samedi dans le livre des records. Titulaire face à la Croatie, le Barcelonais va devenir le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match de l'Euro. COMPOSITION Voici la composition de l'équipe de Croatie : Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol - Brozovic, Modric (capitaine), Kovacic - Majer, Kramaric, Budimir. COMPOSITION Voici la composition de l'équipe d'Espagne : Unai Simon - Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella - Rodri, Pedri, Fabian Ruiz - Williams, Yamal, Morata (capitaine). Bonjour et bienvenue sur TF1info pour suivre le choc du groupe B entre l'Espagne et la Croatie. Le coup d'envoi sera donné à 18h depuis le stade olympique de Berlin par l'arbitre anglais Michael Oliver.

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps. Parmi les trois affiches au programme, samedi 15 juin, au lendemain des débuts réussis de l'Allemagne, pays hôte de l'Euro 2024, face à l'Écosse (-), l'une d'elles nous offrira, déjà, le premier choc du tournoi. Dans la poule B, le "groupe de la mort" où figure aussi l'Italie championne d'Europe, qui entamera la défense de son titre contre l'Albanie (à 21h, en live commenté sur TF1info), l'Espagne et la Croatie s'apprêtent à jouer très gros.

Au Stade olympique de Berlin, futur écrin de la finale, le 14 juillet, la Roja et les Vatreni vont s'affronter pour la quatrième fois de suite dans le tournoi continental, après 2012, 2016 et 2021. Devenue un classique du foot européen, cette affiche, qui a aussi été celle de la finale de la dernière Ligue des nations (0-0, 4-5 aux tirs au but pour l'Espagne), va confronter deux prétendants à la victoire finale.

Si l'Espagne part avec un léger avantage, la Croatie, finaliste du Mondial 2018 et troisième en 2022, présente de grosses garanties. "Je ne vais rien vous apprendre, les Croates répondent toujours présents dans les grands tournois", a souligné l'ailier espagnol Dani Olmo, qui a la particularité d'avoir fait ses classes au Dinamo Zagreb... en Croatie. "Au dernier Euro, nous avons souffert pour les éliminer (5-3, en 2021, ndlr), au Mondial, ils ont fini troisièmes, en Ligue des nations, on s'est affrontés en finale... Donc ce sera un match disputé, équilibré et qui va se jouer sur les petits détails."

Suivez le choc Espagne-Croatie en live commenté sur TF1info.