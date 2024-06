L'équipe de France a concédé le nul ce mardi face à la Pologne (1-1), pour son dernier match du groupe D. Les Bleus terminent à la deuxième place et seront placés dans la partie de tableau la plus relevée. À Dortmund, Didier Deschamps et ses hommes ne cachent pas leur déception.

Un seul but inscrit par un Français, aucun dans le jeu, une seule victoire acquise grâce à un but contre son camp, et une deuxième place pas franchement convoitée... Les Bleus n'ont pas brillé dans ce début d'Euro. Tenus en échec par la Pologne ce mardi (1-1), malgré le premier but de Kylian Mbappé dans un championnat d'Europe, les Tricolores doivent se contenter de la deuxième place du groupe derrière l'Autriche. S'ils se hissent en huitièmes de finale, ils sont placés dans la partie de tableau la plus relevée, en compagnie de l'Espagne, de l'Allemagne ou encore du Portugal.

Nous devons tous faire beaucoup mieux Adrien Rabiot

Depuis Dortmund, les Bleus ne masquent pas leur déception. "Il fallait gagner pour chercher la première place", a regretté Didier Deschamps au micro de TF1, peu après le coup de sifflet final. "On a fait ce qu'il fallait en ayant les occasions pour marquer. Il y a ce penalty même s'il est arrêté dans un premier temps", a-t-il poursuivi, en référence au penalty de Robert Lewandowski stoppé irrégulièrement par Mike Maignan, et dont la deuxième tentative a permis à la Pologne d'égaliser.

"C'est frustrant, nous aurions aimé finir premiers", a concédé le milieu de terrain Adrien Rabiot sur TF1. "Nous n'en avons pas mis assez ce soir", a-t-il déploré. "Il faut se contenter de la deuxième place. Nous avions tout entre nos pieds... On doit tous faire beaucoup mieux. L'objectif était la première place, il n'est pas atteint."

"Il faut apprécier ce que l'on a fait, on est qualifiés", a toutefois tempéré le sélectionneur. Les Bleus, qui joueront leur huitième de finale le lundi 1ᵉʳ juillet (18h en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), devront attendre ce mercredi pour connaître leur adversaire, le deuxième du groupe E (Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine).