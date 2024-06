Une dispute a éclaté à l'entraînement entre les Allemands Antonio Rüdiger et Niklas Füllkrug, récemment opposés lors de la finale de la Ligue des champions. Les deux hommes ont dû être séparés par le staff.

Il n'en faut parfois pas beaucoup pour mettre le feu aux poudres lors d'entraînements à haute intensité. On en a encore eu la preuve ce lundi, au rassemblement de la sélection allemande. En pleine préparation à l'Euro, et à quelques jours du match d'ouverture contre l'Écosse, le ton est monté entre Antonio Rüdiger et Niklas Füllkrug.

Tout est parti d'un duel entre les deux hommes, qui étaient encore adversaires quelques jours plus tôt lors de la finale de la Ligue des champions, rapporte Bild et le Daily Mail. Le rugueux défenseur a mis au sol l'attaquant à plusieurs reprises. Après une énième charge, le joueur du Borussia Dortmund est resté au sol quelques instants avant de s'en prendre, verbalement, à son vis-à-vis. Il s'est rapidement levé pour se frotter, cette fois physiquement, à l'ancien joueur de Chelsea, qui évolue désormais au Real Madrid. À ce moment-là, le staff allemand a dû intervenir pour calmer la situation et éviter que les deux hommes en viennent aux mains. Il fallait "donner un coup de sifflet" et signifier une faute. Dans la foulée, Antonio Rüdiger a été aperçu en train d'applaudir, de manière sarcastique, Niklas Füllkrug.

Cet incident est intervenu quelques heures seulement après que l'avant-centre a fait la louange de son compatriote, et de Jonathan Tah, les décrivant comme des joueurs "de classe mondiale". "Nous sommes très forts avec eux en défense. Ils jouent avec énergie et force et sont tout simplement de classe mondiale. Ils sont très difficiles à contourner", a-t-il souligné en conférence de presse. "C'est vraiment bien de les avoir tous les deux sur le terrain", a-t-il encore déclaré. Reste à voir si ce petit accrochage remet en question cette complicité sur la pelouse. On serait tentés de répondre que non...