La presse anglaise ne retenait pas ses coups contre sa sélection, au lendemain d’une qualification douce-amère pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024 en Allemagne. Plusieurs tabloïds affichaient en Une ce mercredi la photo d’un fan des Three Lions assoupi dans le stade de Cologne lors du match face à la Slovénie. Un cliché qui, pour beaucoup outre-Manche, représente à merveille l’effet soporifique du jeu plus que laborieux des hommes de Gareth Southgate.

La tête légèrement penchée, les bras croisés sur son maillot des Three Lions, il dort paisiblement alors que plus de 50.000 personnes hurlent autour de lui. Cet Anglais barbu n’a pour l’instant pas de nom mais sa sieste en plein match, alors que l’Angleterre faisait match nul face à la Slovénie (0-0) ce mardi, est en passe de s’imposer comme l’image forte de l’Euro 2024 outre-Manche.

Largement relayée sur les réseaux sociaux, elle s’affiche même en Une du Sun et du Daily Star au lendemain d’une rencontre à nouveau sans saveur de la part de la sélection nationale.

Car là réside tout le paradoxe d’une équipe anglaise qui a pourtant réussi ce que la France n’a pas su faire, à savoir terminer la phase de poules en tête de son groupe. Au cœur du problème ? Une proposition sur le terrain jugée "médiocre" par l’ensemble d’une presse pas habituée à prendre des pincettes. Après le match nul face au Danemark (1-1), l’ancien international Gary Lineker avait carrément lancé que "c’était de la mer**".

The Sun

Le capitaine Harry Kane avait répliqué, appelant à plus de bienveillance et rappelant qu’il "est difficile de jouer dans ces tournois". On espère pour lui qu’il n’a pas ouvert Internet ni les journaux ce mercredi. Étrillés par les tabloïds, les Three Lions n’ont pas non plus échappé aux critiques de la presse traditionnelle qui a préféré mettre en avant la libération de fondateur de WikiLeaks Julian Assange plutôt que le piteux score des joueurs anglais.

Southgate dans le viseur

"L’Angleterre s’en sort en boitant", écrit The Telegraph en appel de Une quand The Guardian note que la sélection "fait juste assez". "Ennuyeuse, ennuyeuse Angleterre", moque le Daily Mail. La BBC parle même de groupe Zzzz au lieu de groupe C, rappelant que c’est le premier de l'Euro 2024 "où cinq rencontres se sont terminées par un match nul et le premier groupe également où aucune équipe n'a marqué plus d'un but par match".

Interrogé par BBC Radio 5, Harry Kane reconnaît "une soirée difficile" face à la Slovénie mais "pense que c’était leur meilleure performance sur les trois" en Allemagne. "Nous avons juste manqué d'un peu de magie dans le dernier tiers, mais cela viendra", assure-t-il.

Un environnement inhabituel dans lequel il faut travailler Gareth Southgate

Tous les regards sont désormais tournés vers le magicien en chef, Gareth Southgate. Les supporteurs anglais qui ont fait le déplacement à Cologne ont exprimé leur mécontentement à leur façon mardi, jetant leurs verres de bière sur le sélectionneur alors qu’il venait saluer le public.

Cité par The Guardian, le principal intéressé dit "comprendre" l’attitude des fans et préfère qu’elle soit dirigée vers lui plutôt qu’envers ses joueurs. "Mais cela crée un environnement inhabituel dans lequel il faut travailler. Je n'ai jamais vu une autre équipe se qualifier et recevoir des choses similaires", souligne-t-il.

Foden ou Bellingham ?

Les choix tactiques du sélectionneur sont dans l’œil du cyclone depuis le début, certains se demandant comment l’Angleterre, qui compte parmi les meilleurs joueurs au monde dans son effectif, ne parvient pas à créer une équipe qui impressionne sur le terrain. S’ils ont largement dominé dans la possession du ballon face à la Slovénie (71% tout de même), les Britanniques ont attendu plus de 25 minutes pour armer leur premier tir. Et n’en ont finalement effectué que 12, dont trois cadrés, en 90 minutes…

Maître à jouer contre la Serbie en ouverture (1-0), leur superstar Jude Bellingham est depuis aux abonnés absents. Complètement transparent face à la Slovénie, il a collectionné les zéros pointés (aucun tir, aucun tacle réussi). Il est aussi celui qui a perdu le plus de ballons parmi les Anglais. Plusieurs commentateurs le mettent déjà en concurrence avec le détonateur Phil Foden, pas beaucoup plus heureux avec ses frappes depuis le début de l'Euro.

"Les faire jouer ensemble ne fonctionne pas. Il faut choisir Foden à la place à Bellingham", avance un journaliste du Telegraph. Autre signe de l’inefficacité anglaise, le joueur de Manchester City a depuis le début du tournoi fait plus de passes à son gardien Jordan Pickford (3) qu’à son capitaine Harry Kane en attaque (1).

Dans son podcast, Gary Lineker appelle Gareth Southgate à "faire de grands changements" mais admet qu'il a vu du mieux. Enfin un point d'accord avec le sélectionneur ! "Je n’imaginais pas que nous allions soudainement être libérés et marquer quatre ou cinq buts. Le football ne fonctionne pas comme ça, mais j'ai vu des progrès et les buts vont venir", a réagi ce dernier après l'ultime match de poules. Une promesse que ses joueurs devront remplir pour rester en lice le plus longtemps possible.

Finir premiers leur aura permis de continuer la compétition loin des autres favoris. Tout ça valait bien un nouveau mème, mettant en scène cette fois un Southgate tout sourire représentant "les fans anglais en voyant que la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal sont de l'autre côté du tableau".