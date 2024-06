Le milieu de terrain de Manchester City est rentré en Angleterre ce mercredi en raison d’une "affaire familiale urgente". La Fédération anglaise ajoute que son absence est "temporaire" sans préciser s’il sera de retour pour le prochain match des Three Lions ce dimanche.

Il met son tournoi entre parenthèses. À quatre jours du huitième de finale de l’Angleterre à l’Euro 2024, Phil Foden s’est envolé pour le Royaume-Uni ce mercredi pour cause d’"affaire familiale urgente", indique le porte-parole de la FA que citent les médias anglais. Le milieu de terrain des Three Lions vit à Manchester avec sa compagne Rebecca Cooke et leurs deux enfants âgés de 5 ans et 1 an. Très discret sur sa vie privée, le couple a annoncé en avril en attendre un troisième.

La presse britannique rassurante

Pièce-maîtresse du dispositif de Gareth Southgate, Phil Foden a été titularisé lors des trois matchs de poule des siens, dont celui de mardi face à la Slovénie (1-1). La fédération anglaise parle d'une absence "temporaire" mais ne dit pas si le joueur de 24 ans sera de retour pour le prochain match de l’Angleterre ce dimanche à Gelsenkirchen face à un adversaire pour l’instant indéterminé (À 18h en live commenté sur TF1info). La presse britannique se veut rassurante et avance que les Anglais pourront compter sur leur numéro 11.

Le Citizen manquerait cependant une partie de la préparation de cette rencontre décisive à élimination directe. Parmi les favoris de la compétition, la sélection anglaise vit un Euro 2024 doux-amer. L’équipe a terminé en tête de son groupe C avec 5 points mais est vivement critiquée en raison d’un niveau de jeu jugé insuffisant au regard des stars du football qui la composent.