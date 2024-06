En tête de leur groupe C avec quatre points, les Anglais sont quasiment assurés de jouer les huitièmes de finale. L’inconnue de leur match face à la Slovénie reste son inquiétant niveau de jeu, loin d’être à la hauteur de ceux qui sont arrivés en Allemagne avec l’étiquette de favoris. La rencontre est à suivre à partir de 21h, avec en fil rouge celle entre le Danemark et la Serbie.

Leur capitaine Harry Kane assure que ce n’est "pas le moment de paniquer". Leur gardien Jordan Pickford reconnaît qu’ils "auraient pu mieux faire" mais rappellent qu’ils sont premiers de leur groupe C et que leur destin "est toujours entre leurs mains". Si les signaux sont au vert sur le plan comptable pour les Anglais avec quatre points, la couleur vire au rouge quand il s’agit d’évoquer leur évolution sur le terrain. Considérés comme favoris de cet Euro 2024, les finalistes malheureux de l’édition précédente ont pour l'instant livré deux prestations en deçà de ce qui est attendu d’eux.

Vainqueurs fébriles de la Serbie (1-0), les Three Lions n’ont pas non plus fait peur à des Danois engagés qui auraient pu l’emporter (1-1). Même leur sélectionneur Gareth Southgate s’est dit "clairement déçu" après le match nul contre le Danemark. Il rappelle cependant que son groupe était "dans une situation très similaire" il y a trois ans. Il va pourtant falloir sortir les griffes face aux Slovènes ce mardi (à 21h en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info) qui n’ont perdu aucun de leurs huit derniers matchs.

Les Anglais sont "clairement favoris mais c’était aussi le cas des Danois et des Serbes", note le sélectionneur slovène Matjaz Kek. En Allemagne, ses hommes ont enchaîné deux nuls dont un concédé dans les arrêts de jeu contre la Serbie (1-1). Une victoire sur les Three Lions les placerait devant au classement et pourrait même mettre les Britanniques en grande difficulté selon le résultat du match entre le Danemark et la Serbie.

A VENIR Groupe C - Euro 2024 Le 25 juin 2024 , RheinEnergieStadion, à Cologne (Allemagne) Angleterre Slovénie 0 - 0

Retrouvez les temps forts du match Angleterre-Slovénie dans le direct ci-dessus.