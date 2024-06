Brouillonne dans le jeu et pâlotte devant le but, l'équipe de France a tout de même lancé son Euro par une courte victoire sur l'Autriche (0-1), lundi 17 juin. Une entame idéale, au moins au niveau du résultat, qui donne "de bonnes bases pour la suite" aux Bleus, lucides sur le fait que "tout n'a pas été parfait".

Le sentiment du devoir accompli. À l'image des autres favoris, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre, l'équipe de France a réussi son entrée dans l'Euro 2024, lundi 17 juin, en dominant l'Autriche (0-1). Quelque peu tendus et crispés après avoir été pris comme 68 millions de Français dans le tourbillon politique anxiogène qui tétanise l'Hexagone depuis la dissolution, les Bleus sont parvenus tant bien que mal à se délester de ce contexte pesant pour lancer leur tournoi.

Pour forcer le verrou autrichien, les Tricolores, en manque de créativité et de tranchant dans la zone de vérité, ont pu compter sur l'aide inattendue de Maximilian Wöber. Poussé à la faute par Kylian Mbappé, sorti en fin de match sur blessure pour ce qui était alors une suspicion de nez cassé, le malheureux défenseur des Burschen a catapulté, d'une tête décroisée, le centre du capitaine des Bleus dans sa propre cage (38e) pour inscrire le seul et unique but de la partie.

On aurait pu être plus précis Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France

Assez pour faire le bonheur du clan français. "Il y a du soulagement. Je suis content de ce qu'ont fait les joueurs, on a eu les occasions pour le break mais tous les matchs sont difficiles. On a eu en face une équipe avec du répondant, on n'a pas tout bien fait mais il y a eu de la solidité et de la générosité", a souligné Didier Deschamps au micro de TF1.

"On aurait peut-être pu être plus précis offensivement. Mais c'est bien de commencer par une victoire. C'est une bonne habitude qu'on a gardée", s'est réjoui le patron des Bleus, qui a remporté tous ses matchs d'ouverture dans les grands tournois depuis qu'il s'est assis pour la première fois sur le banc de l'équipe de France après l'Euro 2012. "On ne va pas fanfaronner, mais c'est une bonne entame pour nous."

"Ça commence bien, c'est ce qu'on voulait", a loué le revenant N'Golo Kanté, élu homme du match, qui a manifesté son "plaisir d'être de retour" sous la tunique tricolore. "Tout n'a pas été parfait mais on a le résultat qu'on voulait. Ce sont de bonnes bases pour la suite et être plus efficaces la prochaine fois, être plus costauds." "Il y a des choses à corriger, il y a des choses qu'on aurait dû mieux faire. Mais le plus important, le premier match, c'est de le gagner", a pour sa part insisté Dayot Upamecano, qui a formé une charnière solide avec William Saliba, titulaire surprise. Une opinion partagée par ce dernier. "Le plus important aujourd'hui, c'était les trois points", a-t-il lâché. "On est lancé."