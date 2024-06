Alors que les Bleus entrent en lice contre l'Autriche, lundi 17 juin, Didier Deschamps s'est confié dans les colonnes du quotidien allemand "Sport Bild". En quête de la victoire finale, le patron des Bleus pourrait devenir le premier à remporter l'Euro et la Coupe du monde en tant que joueur et sélectionneur. Un record fou auquel il ne prête pas attention.

Didier Deschamps court après les titres, pas les records. S'il venait à soulever le trophée Henri-Delaunay, le 14 juillet prochain, au Stade olympique de Berlin, le patron des Bleus marquerait un peu plus l'Histoire. Il deviendrait le premier à réaliser le doublé Coupe du monde-Euro en tant que joueur et entraîneur. Une perspective qui n'obsède pas "DD", comme il l'a expliqué dans un entretien au quotidien allemand Sport Bild, à quelques heures de l'entrée en lice de son équipe de France contre l'Autriche, lundi 17 juin (à 21h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info).

"Ce n'est pas une motivation pour moi. Je ne suis pas dans ce monde pour courir après des records et devenir unique. Il s'agit de l’équipe de France. Et le plus grand mérite du succès revient toujours aux joueurs, ils sont sur le terrain", a assuré le sélectionneur tricolore, qui a dit ne pas être harassé par ses 12 premières années passées à la tête des vice-champions du monde. "J'ai toujours la même envie, la même passion et la même détermination. Si ce n'était plus le cas, j'arrêterais immédiatement et je ferais autre chose."

"Les attentes sont très élevées", a-t-il avoué, alors que les Bleus font partie des favoris, au même titre que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, qui fera ses débuts face la République tchèque, mardi 18 juin (à 21h, en direct sur TF1, TF1+ et TF1info). "On est champions du monde 2018 et vice-champion du monde 2022. On a le potentiel et l'ambition pour remporter le titre mais un Euro est très exigeant."