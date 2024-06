L'équipe de France a réussi son entrée en lice dans l'Euro 2024 en s'imposant contre l'Autriche (0-1), ce lundi, à Düsseldorf. Trois points qui font un bien fou après l'énorme combat livré par les tricolores, qui ont répondu présents dans l'impact physique. Cela étant, les quelques jours de repos jusqu'au prochain match vont faire du bien aux coéquipiers d'Antoine Griezmann, dont les corps ont été mis à rude épreuve.

On dit parfois que les matchs de foot ressemblent à des combats de boxe avec deux équipes qui se répondent coup pour coup jusqu'à que l'une d'entre elles finisse K.O. Et ce lundi, à Düsseldorf, ce n'était pas qu'une façon de parler. Au bout d'un match tendu, l'équipe de France a gagné son premier match à l'Euro 2024 contre l'Autriche (0-1). Mais tout n'a pas été facile, loin de là, notamment sur le plan physique. Pendant 99 minutes, les Rot-Weiss-Roten (rouge-blanc-rouge en français) ont, en effet, mis une énorme intensité et livré une bataille de tous les instants, dans tous les duels. Les 18 fautes commises et 22 tacles réalisés - plus hauts totaux depuis le début de la compétition - en attestent, tout comme les cinq cartons jaunes reçus (contre deux pour les Bleus).

Les bleus pour Griezmann, le nez en vrac pour Mbappé

Pour contrer cet impact physique, les Français ont mis le bleu de chauffe. Antoine Griezmann est le meilleur symbole de ces joueurs qui n'ont pas rechigné à la tâche, quitte à prendre plusieurs tampons. Régulièrement ciblé par les hommes de Ralph Rangnick, qui avaient visiblement décidé de ne pas lui laisser le moindre espace, il a souvent fini au sol. En début de deuxième période, il a même été expédié dans les panneaux publicitaires par le très rugueux Maximilian Wöber, par ailleurs auteur du seul but de la rencontre (contre son camp). Touché à la tête, le milieu de l'Atletico de Madrid est sorti quelques secondes avant de revenir sur la pelouse avec un bandeau. Un pansement de fortune qui n'est finalement resté en place qu'une poignée de secondes.

Autre victime de ces solides autrichiens : Kylian Mbappé. Le futur attaquant du Real Madrid a été forcé de céder sa place après un énorme choc tête contre épaule, celle de Kevin Danso (85'). Le capitaine des Bleus, au visage sanguinolent, a été remplacé en toute fin de rencontre. L'inquiétude sur son état de santé est de mise puisqu'il pourrait s'être cassé le nez, selon plusieurs sources, dont une proche du joueur à l'AFP. "Son nez n'est pas bien du tout. C'est évidemment le point noir de cette soirée. C'est très embêtant pour nous", a commenté sommairement Didier Deschamps, après le coup de sifflet final. De facto, le natif de Bondy est incertain pour le prochain match de la France, vendredi (21h, en live commenté sur TF1Info) contre les Pays-Bas.

Au-delà de ces deux cas, le staff tricolore, qui peut être satisfait de la prestation d'ensemble de ses protégés, jamais vraiment mis en danger, va sans doute mettre l'accent sur la récupération dans les prochains jours. Le tout dans une optique de permettre aux organismes de récupérer et de soigner les différents petits bobos avant un nouveau combat de tous les instants contre les Oranje.