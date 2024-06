Kylian Mbappé et les Bleus entament ce lundi leur Euro face à l'Autriche (21h sur TF1 et TF1+). Le capitaine de l'équipe de France va devoir mettre fin à une improbable statistique : il n'a jamais marqué lors d'un Euro. Au micro de TF1, il se dit "revanchard".

Une statistique presque improbable. Champion du monde en 2018, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, avec qui il a gagné 15 trophées, troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France derrière Olivier Giroud et Thierry Henry (47), Kylian Mbappé a déjà fait trembler les filets dans l'ensemble des compétitions qu'il a disputées. À une exception près : l'Euro.

L'Euro en 2021 était en deçà de ce que je peux proposer. Kylian Mbappé sur TF1

En 2021, pour son unique participation à un championnat d'Europe jusqu'ici, Kylian Mbappé était resté muet. L'attaquant aux 79 sélections avait pourtant disputé l'intégralité des minutes de chaque rencontre, mais seuls Karim Benzema (4), Antoine Griezmann et Paul Pogba avaient pu débloquer leur compteur. Pour Kylian Mbappé, l'Euro avait même été ponctué par un tir au but manqué face à la Suisse, synonyme de douloureuse élimination dès les huitièmes de finale.

Trois ans plus tard, celui qui est devenu capitaine de l'équipe de France se dit "revanchard". "L'Euro en 2021 était en deçà de ce que je peux proposer, en deçà de toutes les compétitions que j'ai proposées en sélection", reconnaît-il au micro de TF1 (voir vidéo en tête de cet article), questionné par son ancien coéquipier Adil Rami. "Tu es le seul à avoir précisé que j'avais mis zéro but au dernier Euro", plaisante-t-il désormais. "Il y a donc un côté ambitieux, car j'ai toujours eu de grandes ambitions avec la sélection." Et cela commence dès ce lundi 17 juin, face à l'Autriche (21h en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info).

Le capitaine tricolore pourra d'ailleurs se rappeler au bon souvenir des Autrichiens. En 2022, lorsque les deux sélections s'étaient affrontées en Ligue des Nations, le nouveau joueur du Real Madrid avait marqué à l'aller comme au retour. Bis repetita deux ans plus tard ? "Elle est peut-être moins connue du grand public, mais c'est une bonne équipe", prévient Mbappé. "Elle met beaucoup d'intensité dans tout ce qu'elle fait. Tactiquement, elle est en place avec un entraîneur qui n'hésite pas à innover. Elle ne va pas partir perdante."