Encensé avant leur arrivée en Allemagne, les Anglais sont la cible de vives critiques depuis le début de l'Euro 2024. La faute à des prestations franchement décevantes qui ont beaucoup fait parler Outre-Manche, en particulier les anciens capitaines Gary Lineker et Alan Shearer. Leur successeur Harry Kane a répliqué sans animosité, martelant que ce n’était "pas le moment de paniquer".

Il est entré un peu plus dans l’histoire du football anglais. Buteur face au Danemark lors de l’Euro 2024, Harry Kane est devenu le troisième joueur à marquer pour l’Angleterre dans quatre tournois majeurs différents, après les Coupes du monde 2018 et 2022, puis l’Euro 2021. Si la statistique impressionne, les conditions dans lesquelles elle a été réalisée font beaucoup moins d’effets outre-Manche où les Three Lions ne sont pas épargnés depuis le début d’un tournoi à double-tranchant pour eux.

Car malgré leur position de leader du groupe C avec quatre points, le jeu déployé lors de la victoire face à la Serbie (1-0) et du nul contre le Danemark (1-1) n’a pas convaincu grand-monde. À commencer par leurs supporteurs qui ont tiré d'un coup sec sur leur étiquette de favori comme on se défait d’un pansement. La presse aussi a été virulente, tirant à boulets rouges sur son capitaine Harry Kane. "Les Danois font mal à Kane", "Comme si les élections générales ne faisaient pas déjà assez mal", titraient The Sun et le Daily Express au lendemain du deuxième match.

C’était de la m*** Gary Lineker sur la prestation de l'Angleterre face au Danemark

Le Daily Mail s’amusait lui de la présence en tribunes de l'épouse d’un joueur et de son ancienne maîtresse, "offrant plus de drame à l’équipe". Après Angleterre-Danemark, d’anciennes stars de la sélection ont fustigé une "performance plate" sur les plateaux télé. "Il n’y avait pas d’énergie et d’équilibre dans cette équipe. Je mets aussi la faute sur les joueurs. Si Harry Kane dit qu'il ne savait pas quoi faire après le match, c'est un problème. Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités", a notamment déclaré Wayne Rooney sur la BBC.

Et puis il y a eu cet extrait du podcast "The Rest Is Football" dans lequel les ex-capitaines de l’Angleterre Alan Shearer et Gary Lineker débriefent chaque prestation de l’équipe. "C’était de la merde", a résumé ce dernier. Des propos rapportés tels quels à Harry Kane par un journaliste en conférence de presse ce dimanche.

Se refusant d’être "irrespectueux envers un joueur, en particulier qui a porté ce maillot et sait ce que c’est de jouer pour l’Angleterre", Harry Kane estime que "ceux qui sont devenus commentateurs aujourd’hui doivent comprendre que c’est très difficile de ne pas les écouter, en particulier pour les joueurs qui n’y sont pas habitués ou qui découvrent cet environnement". "Je sais qu’ils doivent être honnêtes et donner leur opinion, mais ils ont aussi une responsabilité en tant qu’ex-joueurs que d’autres prennent en exemple", a-t-il ajouté.

Nous parlons comme si nous allions sortir du tournoi. Nous sommes en tête du groupe. Nous devons rester positifs, rester optimistes Declan Rice

"Tout le monde a son avis, mais le fait est que nous n'avons rien gagné en tant que nation depuis très longtemps. Il ne faut pas s'en prendre à qui que ce soit maintenant. C'est une réalité, ils savent qu'il est difficile de jouer dans ces tournois (…). Nous voulons gagner un tournoi majeur, je suis sûr qu’eux aussi le veulent. Nous donner confiance serait une bien meilleure façon de faire", insiste l’attaquant du Bayern Münich.

Son camarade en défense Declan Rice appelle à la même bienveillance dans une interview à la chaîne ITV. "lls ont été là où j'étais assis, là où nos joueurs étaient assis et n'ont pas obtenu de bons résultats lors des tournois. Je ne sais pas pourquoi nous sommes si négatifs. Nous parlons comme si nous allions sortir du tournoi. Nous sommes en tête du groupe. Nous devons rester positifs, rester optimistes. Il faut être positif avant d'aborder les matchs", souligne-t-il.

Dans un étrange jeu de ping-pong médiatique, Shearer et Lineker ont à leur tour répondu au capitaine de la sélection. "La dernière chose que nous voulons, c'est être pessimistes et critiques (...). Nous ne voulons pas être critiques, mais nous devons l'être parfois", glissent-ils dans leur podcast ce lundi.

Harry Kane reconnaît lui-même que son équipe a été "en dessous de ce que nous savons faire" face au Danemark. Les chiffres, encore eux, viennent le prouver. D’après Opta, l’Angleterre dirigée par Southgate n’a tiré en moyenne que 8,9 fois au but lors de ses neuf dernières rencontres à l'Euro. Soit "le plus faible nombre de tirs par match jamais enregistré par une nation sous la houlette d'un sélectionneur depuis plus de cinq matches au Championnat d'Europe (depuis 1980)".

Face au Danemark, Harry Kane est le titulaire anglais à avoir touché le moins de ballon (22), dont un seul dans la surface de réparation. Mais celui qui a inscrit 44 buts avec le Bayern cette saison veut regarder dans le rétro pour se rassurer sur le présent. "Nous sommes déjà passés par là. Nous avons beaucoup d'expérience. Ce n'est donc pas le moment de paniquer, bien sûr, mais c'est le moment d'essayer de s'améliorer", a-t-il fait remarquer dimanche, comparant la phase de groupes de l’Euro à "un boxeur dans les deux premiers rounds". À eux d’éviter le KO face à la Slovénie pour se hisser en huitièmes mardi à 21h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info.