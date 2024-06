Défaite par la Slovaquie la semaine dernière, la Belgique est déjà dos au mur avant son match face à la Roumanie (21h). Les Roumains, eux, peuvent valider leur place en huitièmes de finale en cas de victoire. Suivez cette rencontre du groupe E avec nous.

EN COURS Groupe E - Euro 2024 Le 22 juin 2024 , RheinEnergieStadion, à Cologne (Allemagne) Belgique Roumanie 1 - 0 Youri Tielemans 2' Carton jaune 59' Carton jaune pour Bancu pour un croc-en-jambe sur Trossard. 58' Bonne combinaison de Lukaku avec De Bruyne, qui veut centrer juste devant le but pour Doku. Les deux Citizens ne se trouvent pas. Changement 56' Changement pour la Belgique : Trossard prend la place de Lukebakio. 55' De Bruyne, de nouveau ! Pas sûr de son jeu au pied, Nita dégage mal. Les attaquants belges en profitent et le capitaine belge frappe juste devant le gardien roumain, sans suffisamment mettre de puissance. 52' DE BRUYNE !!! Quelle occasion !! Le Belge frappe de lin juste à côté du montant droit de Nita, tout proche d'être piégé. Encore une belle situation pour les Diables rouges. 51' La Belgique semble reprendre ses esprits. Après une longue séquence de possession, Doku perce à gauche grâce à ses dribbles, mais son centre, à destination de Lukaku, est trop fort. 47' LA FRAPPE DE MIHAILA ! Onana perd un ballon dangereux dans l'axe. Mihaila en profite et avance sur un contre éclair vers Casteels. Ça passe au-dessus, mais les Roumains débutent bien ce second acte. 46' C'est reparti ! La Roumanie engage. Mi-temps MI-TEMPS C'est la mi-temps à Cologne. La Belgique mène logiquement au score (1-0) au terme d'une première période agréable et très vivante. Les Diables rouges ont parfaitement réagi après leur déroute contre la Slovaquie, mais manquent encore de précision dans le dernier geste. La Roumanie tente de procéder par contres, mais n'a pour le moment pas réussi à piéger l'arrière-garde belge, concentrée. 45' Sur un corner, Burca tente de viser la cage belge de la tête, mais sa frappe part dans les tribunes. 45' Une minute de temps additionnel est annoncée. 43' Contre favorable pour Castagne sur le couloir droit. Lukebakio, très disponible, oriente bien vers De Bruyne. Le Belge manque sa passe... et c'est capté facilement par Nita ! 40' Sur une longue passe aérienne, Dragus est trouvé dans la surface belge. L'attaquant tente de rattraper le ballon, mais Casteels se jette dans ses pieds et capte ce dernier. 39' Fidèles à leur style jeu, les Roumains procèdent par contre. Mais cela manque de précision pour le moment. 37' Man frappe mollement vers le but de Casteels. C'est sans danger pour le portier belge. 36' Sur un bon centre de Mihaila, Man récupère sur le côté droit de la surface. Il feint de frapper pour tenter de remettre à un partenaire, mais son geste est raté. Les Belges dégagent. Carton jaune 35' Carton jaune pour Lukebakio pour un excès d'engagement sur Dragus. 34' Lukebakio a de l'espace pour avancer vers la surface roumaine. À droite de celle-ci, il frappe fort, mais sa tentative passe largement au-dessus du but de Nita. 33' L'intensité mise par les Belges dans cette rencontre est assez remarquable. Les Diables rouges étouffent les Roumains par un pressing de tous les instants. 31' DOKU, ENCORE ! Le Citizen frappe au premier poteau sur le côté gauche dans un angle fermé. Nita doit une nouvelle fois s'employer pour écarter en corner. Statistiques 30' La domination belge se ressent aussi dans la possession, largement en faveur des hommes de Domenico Tedesco (72,6% contre 27,4%). 28' Coup franc pour la Belgique. De Bruyne s'en charge... mais envoie un ballon beuacoup trop long. M. Marciniak avait de toute façon sifflé une faute pour la Roumanie. 24' Bon contre roumain. Grâce à ses grandes enjambées, Mihaila se projette bien dans le camp belge. Mais la défense se referme vite devant lui et il ne peut pas armer sa frappe. Man tente de lui venir en aide, mais finit par bousculer Lukebakio, venu prêter main-forte à ses coéquipiers à l'arrière. Faute en faveur des Diables rouges. 23' Ratiu dégage un ballon très chaud devant Doku, qui était proche de conclure dans les cages roumaines. 22' Kevin De Bruyne mène une prestation sérieuse au milieu de terrain belge. Ses récupérations et sa capacité de projection font un bien fou aux Diables rouges. 20' Coup franc intéressant à venir pour la Roumanie, après une faute de Tielemans. Sur le coup de pied arrêté, Theate dégage en corner. 19' QUEL MOUVEMENT BELGE ! De Bruyne réalise un petit numéro au milieu de terrain, entre récupération, petit pont et projection. Il décale bien Lukebakio, qui se fend d'une superbe frappe, parfaitement détournée par Nita. Quel arrêt ! 17' La physionomie de la rencontre laisse place en ce début de match à une simple attaque/défense. Les Roumains sont contraints de dégager en catastrophe sur les nombreuses offensives belges. 13' La frappe de Lukaku ! L'avant-centre se défait de Burca grâce à un jeu en pivot, après encore un bon travail de Doku à gauche. Devant Nita, Lukaku frappe mais c'est détourné in extremis par la défense roumaine ! 12' La Belgique met le pied sur le ballon en ce début de partie. À gauche, Jérémy Doku est le pour le moment intenable. Sa percussion est un vrai plus pour les Diables rouges. 11' Retrouvez l'ouverture du score rapide des Belges signée Youri Tielemans. 8' La Belgique semble évoluer avec une défense à 3, avec le Rennais Arthur Theate pour accompagner Verthonghen et Faes. 7' De Bruyne ! Sur une longue ouverture, le Citizen tente de contrôler le ballon devant Nita. Il n'est pas loin de tromper le gardien roumain, qui s'interpose finalement. 5' Après cette grosse entame belge, les Roumains veulent d'entrée mettre la pression sur les Diables rouges. Ils obtiennent un corner après un joli mouvement collectif, sans succès. But 2' BUT DE LA BELGIQUE !!! Tielemans à l'origine et à la conclusion de son action !! Le milieu belge récupère un ballon précieux aux 40 mètres. Il combine bien avec ses partenaires. Lukaku, devant la surface, remet en pivot. Tielemans, qui rôdait, ajuste Nita d'une belle frappe croisée ! 1/0 dès la 2e minute ! Coup d'envoi 1' C'EST PARTIIIIIII À COLOGNE ! La Belgique engage. ENTRÉE DES JOUEURS Les joueurs belges et roumains font leur entrée sur la pelouse du stade de Cologne. Les hymnes des deux équipes vont bientôt retentir. Plus que quelques minutes avant le coup d'envoi ! ANALYSE Pour cette nouvelle compétition, la Belgique doit composer avec un groupe rajeuni, sans plusieurs de ses anciens cadres, comme Hazard ou Alderweireld. Thibaut Courtois n'est pas non plus présent dans le groupe belge. Euro 2024 Euro 2024 : sans sa génération dorée, la Belgique à un tournant de son histoire COUP D'ENVOI À 21H Le coup d'envoi du match sera donné à 21 heures à Cologne. La rencontre sera arbitrée par l'expérimenté Polonais Szymon Marciniak. CLASSEMENT La Belgique n'a plus le droit à l'erreur. Défaite initialement contre la Slovaquie (0-1) lundi, elle ne compte pour l'instant aucun point au classement. Une victoire est donc impérative pour espérer se qualifier en huitièmes de finale.

La Roumanie, de son côté, a parfaitement démarré son tournoi : elle s'est imposée facilement (3-0) contre l'Ukraine lors de la première journée. Un match nul serait déjà un bon résultat pour les coéquipiers de Nicolae Stanciu. Avec 4 points, les Roumains seraient déjà parfaitement lancés vers les huitièmes de finale. LA COMPOSITION DE LA ROUMANIE Côté roumain, le sélectionneur Edi Iordanescu reconduit presque la même équipe que celle qui s'est facilement imposée lundi (3-0) contre l'Ukraine. Les buteurs Stanciu, Razvan Marin et Dragus sont bien là. Unique changement par rapport à cette victoire : la titularisation sur l'aile gauche du joueur de Parme Valentin Mihaila au détriment de Florinel Coman.

La compo' de la Roumanie : Nita - Bancu, Burca, Dragusin, Ratiu - M. Marin - Mihaila, N. Stanciu, R. Marin, Man - Dragus. LA COMPOSITION DE LA BELGIQUE La composition de la Belgique vient de tomber. Le sélectionneur Domenico Tedesco a opéré plusieurs changements par rapport à la défaite contre la Slovaquie, lundi (0-1). Dodi Lukebakio prend la place de Leandro Trossard, titulaire sur l'aile gauche lors du match précédent. Amadou Onana est titularisé au milieu de terrain. Le vétéran Jan Vertonghen fait son retour en défense centrale.

La compo' de la Belgique : Casteels - Castagne, Vertonghen, W. Faes, Theate - Tielemans, A. Onana, De Bruyne (c) - Lukebakio, Lukaku, Doku. BIENVENUE Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce live consacré à la deuxième journée de phase de poules entre la Belgique et la Roumanie (groupe E).

La Belgique sera-t-elle la première grosse équipe éliminée de l'Euro ? Surpris d'entrée par la Slovaquie (1-0), pour la première journée du groupe E, les Diables rouges sont au bord du gouffre. Pour se donner une chance de se qualifier en huitièmes de finale de l'Euro, ils n'ont quasiment plus le choix : ils doivent s'imposer ce samedi face à la Roumanie (21h).

Les Belges veulent "y aller à fond"

Ce ne sera pas chose aisée, car les Roumains, eux, peuvent jouer décomplexés. Le 17 juin, ils se sont largement imposés face à l'Ukraine (3-0), et trônent en tête du groupe E. En cas de nouveau succès face à la Belgique, les hommes d'Edward Iordănescu valideraient d'ores et déjà leur place pour les huitièmes de finale, et renverraient (presque) les Diables rouges dans l'avion vers Bruxelles.

Reste que 18 mois après un Mondial au Qatar et une élimination en phase de poules à oublier, les Belges veulent forcément éviter une nouvelle désillusion. "Il faut garder la tête haute et y aller à fond", a insisté l'attaquant Loïs Openda après la rencontre face à la Slovaquie.

Le sélectionneur Domenico Tedesco, qui n'avait pas perdu le moindre match sur le banc belge jusqu'ici, semblait, lui, plutôt optimiste. "La seule chose qui n'a pas été parfaite, ce sont les occasions ratées parce qu'on en a eu beaucoup et de grosses", avait-il souligné. "De ce que j'ai pu voir ou sentir, cela me semble très, très positif." Il ne manque plus qu'à le prouver ce samedi sur la pelouse de Cologne.

