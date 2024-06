Défaite par la Slovaquie la semaine dernière, la Belgique est déjà dos au mur avant son match face à la Roumanie (21h). Les Roumains, eux, peuvent valider leur place en huitièmes de finale en cas de victoire. Suivez cette rencontre du groupe E avec nous.

La Belgique sera-t-elle la première grosse équipe éliminée de l'Euro ? Surpris d'entrée par la Slovaquie (1-0), pour la première journée du groupe E, les Diables rouges sont au bord du gouffre. Pour se donner une chance de se qualifier en huitièmes de finale de l'Euro, ils n'ont quasiment plus le choix : ils doivent s'imposer ce samedi face à la Roumanie (21h).

Les Belges veulent "y aller à fond"

Ce ne sera pas chose aisée, car les Roumains, eux, peuvent jouer décomplexés. Le 17 juin, ils se sont largement imposés face à l'Ukraine (3-0), et trônent en tête du groupe E. En cas de nouveau succès face à la Belgique, les hommes d'Edward Iordănescu valideraient d'ores et déjà leur place pour les huitièmes de finale, et renverraient (presque) les Diables rouges dans l'avion vers Bruxelles.

Reste que 18 mois après un Mondial au Qatar et une élimination en phase de poules à oublier, les Belges veulent forcément éviter une nouvelle désillusion. "Il faut garder la tête haute et y aller à fond", a insisté l'attaquant Loïs Openda après la rencontre face à la Slovaquie.

Le sélectionneur Domenico Tedesco, qui n'avait pas perdu le moindre match sur le banc belge jusqu'ici, semblait, lui, plutôt optimiste. "La seule chose qui n'a pas été parfaite, ce sont les occasions ratées parce qu'on en a eu beaucoup et de grosses", avait-il souligné. "De ce que j'ai pu voir ou sentir, cela me semble très, très positif." Il ne manque plus qu'à le prouver ce samedi sur la pelouse de Cologne.

A VENIR Groupe E - Euro 2024 Le 22 juin 2024 , RheinEnergieStadion, à Cologne (Allemagne) Belgique Roumanie 0 - 0

Suivez la rencontre Belgique-Roumanie en direct commenté ci-dessus.