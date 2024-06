Restée muette contre la Slovaquie pour son entrée en lice à l'Euro (0-1), la Belgique est déjà dos au mur avant d'affronter la Roumanie. Parmi les manques criants affichés à Francfort, l'inefficacité dans la surface adverse et l'incapacité à transformer en buts des actions dangereuses. Pour espérer aller loin dans la compétition, les Diables rouges doivent absolument résoudre ce problème, qui est loin d'être nouveau.

Les compétitions passent et les matchs se ressemblent. En pleine transition après le départ d'Eden Hazard, la Belgique peine à redevenir la machine huilée d'il y a quelques années, ce collectif rodé qui pouvait rêver du titre dans chaque compétition internationale. Contre la Slovaquie (défaite 0-1), elle a de nouveau affiché ses limites. Et si c'était plutôt la cohérence défensive qui inquiétait les observateurs en début de tournoi, c'est finalement l'inefficacité offensive qui a joué des tours aux Diables rouges. 15 tirs, 5 cadrés, 1.97 expected goals (en moyenne, au vu de ses positions de frappe, les Belges auraient dû marquer deux buts)... les occasions n'ont pourtant pas manqué. Mais rien à faire, Romelu Lukaku et les siens n'ont pas su se montrer assez tueurs dans le dernier geste.

Un problème récurrent

Les pensionnaires du plat pays ont aussi, il faut le dire, souffert d'un vrai manque de réussite, à l'instar des deux buts refusés par la VAR à l'attaquant de l'AS Rome. "Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose où je pourrais dire à mon équipe qu'il aurait fallu faire mieux. La seule chose qui n'a pas été parfaite, ce sont les occasions ratées parce qu'on en a eu beaucoup et de grosses", a pointé Domenico Tedesco, qui a connu sa première défaite en tant que sélectionneur. On pourrait, de ce fait, être tentés de parler d'un jour sans et de tourner la page en se disant que le ballon finira par rentrer. D'autant plus que l'histoire était bien différente lors des Éliminatoires (22 buts marqués en huit matchs, soit près de trois par matchs).

Le début de Romelu Lukaku, pas en réussite contre la Slovaquie. - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Seulement, ce bilan flatteur masque plusieurs réalités. Déjà, le groupe F dans lequel se trouvait la Belgique n'était pas forcément très relevé ; ou plutôt les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont eu l'occasion de soigner leurs statistiques contre les deux nations les plus faibles (l'Estonie et l'Azerbaïdjan ont été giflés 5-0). Surtout, le rendement de l'attaque est très dépendant de celui de Romelu Lukaku, qui a scoré à 14 reprises. Lorsqu'il marche bien, il masque une partie des déficits structurels de sa formation. Mais, au contraire, dès qu'il affiche une baisse d'efficacité, c'est toute son équipe qui en pâtit. Or, on sait à quel point l'ancien de Chelsea a parfois peiné dans les grands rendez-vous internationaux...

Ainsi, le visage affiché par nos voisins contre la Slovaquie est loin d'être un hasard. Si le résultat ne reflète pas la différence de qualité entre les deux nations, il n'est pas anodin non plus. Et il suffit de jeter un coup d'œil aux chiffres pour s'en convaincre. Cela fait désormais 47 tirs consécutifs sans but pour la Belgique dans les grands tournois internationaux, en prenant en compte le dernier Mondial (qui s'était conclu sur un échec cuisant).

Au Qatar, Jan Vertonghen et compagnie n'avait trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise, lors d'un court succès contre le Canada (1-0). Selon Opta, "ils n'ont marqué qu'un seul but sur 51 tirs, soit un total de 6,7 buts attendus (xG) lors des quatre derniers matchs à la dernière Coupe du monde et à l'Euro 2024". C'est le signe de joueurs offensifs qui sous-performent à la finition et/ou qui manquent tout simplement de compétence en la matière.

Dans un groupe E très homogène et riche en suspense (toutes les équipes ont déjà perdu un match, les trois rivaux de la Belgique comptent 3 points), Jeremy Doku et compagnie doivent absolument régler la mire et se montrer plus précis dans la surface de réparation adverse pour ne pas passer à la trappe prématurément. Cela commence dès ce samedi contre la Roumanie (21h, en live commenté sur TF1Info), qui s'est montrée très solide pour son entrée en lice contre l'Ukraine (3-0).