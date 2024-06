Titulaire à nouveau indiscutable de la Seleção, Cristiano Ronaldo n’a pas marqué lors de la phase de poules en Allemagne. Pas besoin de chercher bien longtemps : ça ne lui était jamais arrivé en tournoi majeur ces 20 dernières années. De quoi faire parler au Portugal, où l'on continue à cajoler la légende tout en pointant les choix du sélectionneur.

Son geste n’est pas passé inaperçu : un grand coup de pied dans une bouteille d’eau qui se trouvait devant lui alors qu’il rejoignait le banc de touche. Sorti à l’heure de jeu face à la Géorgie, mercredi 26 juin (0-2), Cristiano Ronaldo a exprimé de manière impulsive toute sa frustration de voir son équipe menée au score. Ou était-ce celle de quitter la pelouse précipitamment sans avoir réussi à marquer ? Le mystère restera entier. Le capitaine portugais ne s’est pas exprimé face à la presse, préférant rejoindre directement le bus de sa sélection en compagnie de Pepe. Il n’a rien posté non plus sur Instagram, où son compte est le plus suivi au monde avec plus de 632 millions d’abonnés.

45 buts en club cette saison, aucun à l'Euro

Cristiano Ronaldo était visiblement tendu ce mercredi soir. Il s’est agacé de la formation du mur géorgien avant de frapper un sublime coup franc boxé par Giorgi Mamardashvili (16e). Il a même récolté un carton jaune dix minutes plus tard en réclamant un penalty, son maillot ayant été tiré dans la surface. Cette saison, CR7 a inscrit 45 buts sous le maillot d’Al-Nassr en Arabie saoudite. Mais depuis son arrivée en Allemagne, rien.

Géorgie - Portugal : Cristiano Ronaldo réclame un penalty, il réclame un carton jaune Source : Rendez-vous sport en Bleu

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Malgré ses 39 ans, Cristiano Ronaldo a plus tiré au but que n’importe quel joueur dans cet Euro 2024 (12). Sans jamais réussir à tromper les gardiens adverses. C’est d’ailleurs la première fois de sa carrière qu’il ne marque pas lors de la phase de poules d’un tournoi majeur. Son Championnat d’Europe avait pourtant démarré avec une flopée de nouveaux records. Déjà meilleur buteur de l’histoire de l’Euro avec 14 réalisations, il en est désormais le meilleur passeur. En Allemagne, il est aussi devenu le seul joueur à avoir pris part à six Euros différents.

La presse portugaise a crié à la "déroute" pour évoquer l'échec contre la Géorgie mais n’a pas pointé du doigt l’inefficacité de sa star. Le commentateur de la chaîne SIC lui a attribué la note de 7 en louant ses efforts, quand le directeur du journal sportif Record a dénoncé un résultat "honteux" à imputer à un seul homme, Roberto Martinez. Mis sur le banc au milieu du Mondial 2022 par Jorge Santos au profit de Gonçalo Ramos, CR7 a retrouvé une place de titulaire avec l’arrivée de l’Espagnol à la tête de la sélection en janvier 2023.

Martinez pris pour cible

Dans un édito sans concession publié ce jeudi mais rédigé avant Géorgie-Portugal, le rédacteur en chef du quotidien sportif A Bola estime que Martinez "s’est laissé attacher par Ronaldo". Fustigeant la titularisation de l'attaquant "dans un match qui n’intéresse personne d’autre que lui-même et sa collection de records" alors que la Seleção était déjà qualifiée, avec six points, il rappelle que "personne n’est intouchable". "Je ne doute pas que Ronaldo soit spécial et doive être géré différemment, mais ne pas l'avoir mis au repos dans un match presque unique en dit long sur les difficultés que le sélectionneur aura à s'imposer s'il doit le faire quand ce sera plus sérieux", lâche-t-il.

L’article a ouvert une discussion en ligne, opposant ceux qui estiment que CR7 doit pouvoir céder sa place quand il le faut et les autres qui le défendent becs et ongles. Icône indéboulonnable au Portugal, Cristiano Ronaldo bénéficie d’une aura inégalée dans cet Euro. Même l'attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia n'a eu de cesse de marteler son admiration pour son idole d'enfance avant de récupérer son maillot. L’UEFA, elle, a durci les mesures de sécurité après la multiplication des intrusions sur la pelouse par des fans désireux d’arracher un selfie au Portugais. À Gelsenkirchen mercredi, l’un d’eux a même a été filmé en train de sauter depuis les tribunes. Un agent de sécurité a dû s’interposer pour protéger le joueur.

Les supporteurs portugais qui ont fait le déplacement en Allemagne continuent eux d'entonner l’un de leurs hymnes qui dit : "Ainda temos o Ronaldo para temperar o caldo", "Il nous reste Ronaldo pour mettre un peu de piment". Si le menu manque pour l’instant un peu de saveur pour lui, le huitième de finale face à la Slovénie, lundi 1er juillet, (à 21h en live commenté sur TF1info) sera peut-être sa dernière occasion d’accroître son compteur à l’Euro tout en devenant le plus vieux buteur de la compétition. Mais attention à ce que le mieux ne devienne pas l’ennemi du bien, au détriment du collectif.