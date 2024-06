Victorieuse en 2021, l'Italie n'est toujours pas assurée de disputer la phase à élimination directe de l'Euro. La "Nazionale" va devoir croiser le fer avec une Croatie décevante et désormais au bord du gouffre, lundi 24 juin, pour se sortir du piège qui la guette. Un choc qui sent bon la poudre, à suivre en direct vidéo sur TF1, TF1+ et en notre compagnie sur TF1info.

Et si la tenante du titre prenait la porte dès les poules ? Ce scénario catastrophe pour l'Italie est tout sauf improbable. Tombeuse de l'Albanie (2-1) lors de son match d'ouverture à l'Euro, la Nazionale n'est pas encore tirée d'affaire. C'est même loin d'être le cas. Logiquement battue par l'Espagne (1-0), la sélection entraînée par Luciano Spalletti reste sous la menace d'une élimination qui serait vécue comme un véritable cataclysme national.

Motif d'espoir pour les Azzurri : ils auront plus que jamais leur destin entre leurs pieds, lundi 24 juin (à 21h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), contre une Croatie dos au mur après sa lourde défaite face à l'Espagne (3-0) et un nul frustrant contre l'Albanie (2-2).

Les calculs sont simples : le Squadra Azzurra devra gagner à tout prix pour s'éviter une frayeur. Dans le pire des cas, un revers contre les Croates, associé à un succès de l'Albanie sur l'Espagne, déjà qualifiée après son sans-faute dans cet Euro, renverrait les Transalpins à Rome. Ils seraient alors les premiers tenants du titre à être éliminés si tôt depuis la Grèce, sacrée en 2004 et balayée en poules en 2008.

A VENIR Groupe B - Euro 2024 Le 24 juin 2024 , Merkur Spiel-Arena, à Düsseldorf (Allemagne) Croatie Italie 0 - 0

Suivez le match et les temps forts de Croatie-Italie dans notre direct commenté ci-dessus.