Seuls en tête du groupe C, les Three Lions emmenés par Jude Bellingham peuvent déjà se hisser en huitième de finale en cas de victoire. Il leur faudra se défaire de l’obstacle danois, composé en majeure partie de joueurs évoluant en Premier League. Un match à suivre en direct depuis Francfort ce jeudi 20 juin à partir de 18h.

Il y a des rencontres qui marquent une carrière de footballeur plus que d’autres. Avant de voir l’Italie remporter un trophée international qu’ils attendent depuis 1966, les Anglais avaient arraché leur place en finale de l’Euro 2021 au bout du suspense. Un but planté par le capitaine des Three Lions Harry Kane à la suite d’un penalty manqué lors de la prolongation (104e) face à des Danois qui avaient pourtant ouvert le score (30e) avant d’offrir l’égalisation à leurs adversaires avec un but contre le camp (39e). Les routes des deux sélections ne se sont plus croisées depuis, transformant leur deuxième match de l’Euro 2024 ce jeudi en alléchantes retrouvailles.

Car l’enjeu est double. Seuls en tête du groupe C après leur court succès face à la Serbie (1-0), les Anglais peuvent imiter les Allemands et se hisser en huitième de finale en cas de victoire. Les Danois, tenus en échec par la Slovénie (1-1), ont eux besoin de l’emporter pour rester dans la course à la qualification. Ce Danemark-Angleterre verra s’affronter des joueurs qui se connaissent très bien, la majorité d’entre eux évoluant en Premier League outre-Manche. Suffisant pour trouver la faille de part et d’autre ?

La stat' à effacer pour les Three Lions

Le danger pourrait venir des deux buteurs des précédents matchs de cet Euro, désignés homme de leurs rencontres respectives. Le revenant Christian Eriksen d’un côté et la superstar en puissance Jude Bellingham de l’autre. Mais sur le papier, les statistiques font craindre un match fermé. Alors que le Danemark concède peu d’occasion, l’Angleterre n’a tiré que cinq fois au but face à la Serbie. Seul le voisin écossais a fait pire en ce début de tournoi. "Cette équipe est encore en rodage. Tout le monde s'attend à ce qu'on se balade, mais il y a beaucoup de travail acharné devant nous. Il nous manque encore certaines choses. On essaye de trouver les meilleures solutions possibles", s’est justifié le sélectionneur Gareth Southgate qui devra faire mentir une autre statistique. Jamais les Three Lions n’ont gagné leurs deux premiers matches lors d’un Championnat d’Europe.

A VENIR Groupe C - Euro 2024 Le 20 juin 2024 , Deutsche Bank Park, à Francfort (Allemagne) Danemark Angleterre 0 - 0

Suivez ce match entre le Danemark et l'Angleterre en notre compagnie ci-dessus.