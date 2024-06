Les Bleus ont pris la pose ce samedi 8 juin, avant leur départ pour Bordeaux. Moins d'une semaine avant le début de l'Euro 2024, l'équipe de France a révélé sa traditionnelle photo officielle.

Et un, et deux, et trois... Souriez ! À la veille de leur dernier match de préparation, ce dimanche 9 juin face au Canada à Bordeaux (21h15 sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), les Bleus ont pris la pose dans les jardins de Clairefontaine. Didier Deschamps et ses 25 joueurs sélectionnés ont pris part à la photo officielle de l'équipe de France pour l'Euro 2024. Elle a été diffusée ce samedi sur les réseaux sociaux des doubles champions du monde.

Comme le veut la coutume, le sélectionneur est entouré de son capitaine, Kylian Mbappé, à sa gauche, et de son vice-capitaine, Antoine Griezmann, à sa droite. Les Tricolores posent avec leur nouveau maillot domicile, à l'exception des trois gardiens de but, Brice Samba, Mike Maignan et Alphonse Areola, parés d'une tunique orange au dernier rang.

Cette photo restera-t-elle dans l'histoire du football français comme la troisième équipe de France à triompher dans un Euro, après 1984 et 2000 ? Premiers éléments de réponse dès le lundi 17 juin, pour l'entrée en lice des Bleus face à l'Autriche. Une rencontre à suivre dès 21h sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info.