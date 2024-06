Victime d'un violent choc avec le gardien écossais, lors de la victoire de la Hongrie (0-1), dimanche 23 juin, Barnabas Varga a été hospitalisé d'urgence. Resté un moment inerte, l'attaquant de Ferencváros "n'est plus en danger", a fait savoir son sélectionneur. Souffrant d'une fracture du visage et d'une commotion cérébrale, il doit désormais être opéré.

Un stade tout entier qui retient son souffle. Alors que l'on jouait la 69ᵉ minute du match Écosse-Hongrie (0-1), décisif dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024, Barnabas Varga est monté au duel avec le gardien écossais Angus Gunn sur un coup franc tiré par Szoboszlai. Percuté à la tête par le coude du portier adverse, l'attaquant hongrois est retombé violemment sur la nuque, complètement sonné, les bras désarticulés.

Constatant la gravité de la situation, ses coéquipiers l'ont immédiatement placé position latérale de sécurité, exhortant les soigneurs à intervenir au plus vite pour le secourir. Après un long moment de flottement, des draps opaques de couleur marron ont été déroulés autour du joueur de Ferencváros pour le cacher des regards indiscrets. Une panique qui a forcément rappelé l'effrayant accident de Christian Eriksen. Le 12 juin 2021, le milieu danois s'était écroulé tout seul, contre la Finlande, victime d'un arrêt cardiaque. Il était resté inanimé de très longues secondes.

Le terrible choc aérien entre Barnabas Varga et Angus Gunn. - MIGUEL MEDINA / AFP

Sorti sur civière, sous les applaudissements, Barnabas Varga a été transporté d'urgence à l'hôpital de Stuttgart. "La situation était confuse. Ce que les joueurs m'ont dit, c'est qu'à ce moment-là, 'Barni' semblait ne pas être conscient. Tout le monde était donc très inquiet de son état et aussi du fait que les médecins étaient arrivés un peu en retard, on peut le dire", a indiqué son sélectionneur Marco Rossi.

Barni n'est plus en danger Marco Rossi, sélectionneur de l'équipe de Hongrie

"Heureusement, nous pouvons dire à présent que 'Barni' n'est plus en danger. Il sera probablement opéré dans les heures qui viennent car il a subi une fracture ici (en montrant sa joue et son orbite, ndlr). Si nous allons plus loin dans la compétition, il ne fera bien sûr plus partie de l'équipe." Selon la Fédération hongroise de football (MLSZ), Barnabas Varga a "plusieurs os du visage brisés" et a subi "une commotion cérébrale". "Il va probablement devoir endurer une opération mineure", a expliqué son partenaire Roland Sallai. "Nous croisons les doigts pour qu'il puisse revenir rapidement…"

Conscient et en mesure de parler, au moment de son transfert à l'hôpital, l'avant-centre de Ferencváros a dû apprécier les marques d'affection de sa sélection à son encontre. Auteur du but de la victoire dans le temps additionnel (90e+10), Kevin Csoboth a célébré avec son maillot devant les caméras. À la fin de la partie, c'est son capitaine Dominik Szoboszlai qui a enfilé sa tunique toute blanche, avant que tous les Hongrois ne se rassemblent pour prendre la pose avec son maillot floqué du numéro 19. De belles images qui ont dû lui faire faire chaud au cœur.