La préparation à l'Euro des Bleus coïncide avec l'actualité politique brûlante en France. Au lendemain de l'appel d'Ousmane Dembélé à se déplacer dans les bureaux de vote, Olivier Giroud et Benjamin Pavard en ont remis une couche en conférence de presse.

Lors de la Coupe du monde 2018, c'était l'actualité autour de la Russie, au moment de l'Euro 2021, celle autour du Covid-19 et lors du Mondial 2022, celle autour des conditions des travailleurs au Qatar… Ces dernières années, les grandes compétitions de l'équipe de France de football se télescopent avec des grands événements qui touchent notre monde. Et cet été 2024 ne déroge pas à la règle avec la dissolution de l'Assemblée nationale, et les élections législatives anticipées qui s'ensuivent, qui font couler beaucoup d'encre. Sollicités à ce propos, les joueurs de Didier Deschamps martèlent un message clair : les habitants de l'Hexagone doivent participer en nombre au prochain scrutin.

"Je ne suis pas là pour juger les gens. (Mais) il y a le droit de vote. Il faudrait que tout le monde aille voter, les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées", appelle Benjamin Pavard en conférence de presse, depuis Paderborn (Allemagne). "C'est sûr que (l'actualité politique) nous touche tous. On doit tous aller voter, c'est très important", estime-t-il encore, ce vendredi.

Arrivé quelques minutes plus tard devant les micros, Olivier Giroud ne s'est pas non plus dérobé. "Si j'ai un conseil à donner aux Français, c'est d'aller à voter. Un taux d'abstention de presque 50%, ce n'est pas normal", déplore-t-il, en référence aux chiffres de la participation lors des dernières européennes (51,5%, donc 48,5% d'abstention, ndlr). Pour autant, ces problématiques n'ont "aucune incidence sur notre préparation, clairement", assure l'attaquant aux 57 buts avec la tunique frappée du coq.

La veille, Ousmane Dembélé a, de son côté, souligné que "la sonnette d’alarme a été lancée" et qu'il "faut se mobiliser pour aller voter tous ensemble". "Il faut se mobiliser. Les législatives vont arriver", a-t-il insisté. De quoi en déduire, alors que Dayot Upamecano et Kingsley Coman n'a pas voulu se positionner sur la question en début de semaine, que la communication de l'équipe de France semble progressivement évoluer.