L’arbitre roumain István Kovács n’a pas chômé ce mercredi à Hambourg lors de République tchèque-Turquie, lors de la troisième journée de la phase de poules. Au-delà de la qualification des Turcs pour les huitièmes de finale, c’est la presque vingtaine de cartons distribués – dont deux rouges – qui entre dans les annales de l’UEFA. Un joueur tchèque a même été expulsé après le coup de sifflet final.

L’attaquant turc Bariş Alper Yilmaz a été nommé "homme du match". Mais le trophée aurait tout aussi bien pu échouer dans les mains du corps arbitral, qui n’avait jamais autant mis la main à la poche lors d’une seule rencontre dans l’histoire du Championnat d’Europe. Décisif pour la qualification en huitièmes de finale dans le groupe F du Portugal et de la Géorgie, République tchèque-Turquie, s’est soldé ce mercredi 26 juin par un bien triste record. Car le Roumain István Kovács a distribué près d’une vingtaine de cartons.

Sur les 18 cartons sortis (7 pour les Tchèques, 11 pour les Turcs), 16 étaient jaunes. Huit des onze titulaires turcs ont été avertis. À noter que plus de la moitié des cartons ont été attribués dans le dernier quart d’heure d’un match tendu à la conclusion explosive. Au coup de sifflet final, un début d’échauffourée a éclaté entre les deux équipes alors qu’un supporteur était venu jouer les trouble-fêtes sur le terrain. Le Tchèque Tomáš Chorý a même écopé d’un rouge, le deuxième de son équipe, alors que la rencontre était terminée.

Désormais éliminés, les Tchèques ont joué les deux tiers de la rencontre à 10 après l’expulsion la plus rapide de l’histoire de l’Euro. Leur attaquant Antonin Barak a enchaîné deux cartons jaunes en neuf minutes et a quitté le terrain au bout de 20… Et le foot dans tout ça ? La Turquie a ouvert le score en début de seconde période avant que leurs adversaires ne reviennent au score quinze minutes plus tard. La sélection turque a repris l’avantage dans les arrêts de jeu grâce à un but de Cenk Tosun (90e+4). Ses coéquipiers devront redoubler de vigilance lors du prochain match face à l’Autriche (mardi à 21h en live commenté sur TF1info) pour ne pas risquer la suspension lors d’un éventuel quart de finale.