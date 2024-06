Après son match nul contre la Pologne (1-1), lors de son dernier match de poules, mardi 25 juin, l'équipe de France va bénéficier d'un temps de repos. Les Bleus, qui joueront leur huitième de finale lundi 1ᵉʳ juillet, contre un adversaire issu du Groupe E, vont pouvoir décompresser avec leur entourage.

Du repos en attendant de mettre un visage sur leur futur adversaire en huitièmes de finale. Après leur triste nul contre la Pologne (1-1), mardi 25 juin, qui les a contraints de laisser filer la première place du Groupe D, une première dans un tournoi majeur depuis que Didier Deschamps est sélectionneur, les Bleus vont pouvoir se changer les idées. Et surtout souffler. Au sortir du troisième et dernier match de poules, le staff tricolore a octroyé un jour et demi de repos aux vice-champions du monde.

Du temps qu'ils vont passer en famille. Présents dans les gradins à Dortmund, non loin du banc français, les proches des joueurs les ont rejoints après le match à leur camp de base de Bad Lippspringe, où ils resteront jusqu'à jeudi midi. Pour éviter toute dispersion, les Tricolores ont reçu pour consigne de ne pas quitter la petite bourgade de 17.000 âmes, réputée pour ses sources thermales.

"La pause famille, c'est toujours un moment important", a insisté Didier Deschamps. "Je veux que les joueurs et tous les membres du staff profitent de ce moment. On est qualifiés, ensuite, on basculera sur notre huitième." Un match couperet, le premier à élimination directe, que les Bleus auront ensuite quatre jours (lundi 1ᵉʳ juillet, à 18h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info) pour préparer. Avec un retour à l'entraînement prévu dès jeudi après-midi.