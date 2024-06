L'équipe de France est officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Après la victoire de l'Espagne face à l'Albanie (1-0), les Bleus sont assurés de terminer, dans le pire des cas, parmi les meilleurs troisièmes. Une bonne chose de faite, avant d'affronter la Pologne, ce mardi (18h en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info).

Les Bleus se hissent en phase à élimination directe. À la veille de son dernier match de poules face à la Pologne (ce mardi 25 juin à 18h sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), l'équipe de France a validé sa place en huitièmes de finale de l'Euro ce lundi soir... devant sa télévision. La raison ? Le résultat favorable entre l'Albanie et l'Espagne (0-1), qui s'affrontaient pour la dernière journée du groupe B.

Objectif première place

L'équipe de France, quatre points au compteur après son court succès devant l'Autriche (1-0) puis son nul face aux Pays-Bas (0-0), est déjà assurée de terminer parmi les trois premiers de sa poule. La Pologne, son futur adversaire, occupera quoi qu'il arrive la quatrième place. Or, comme depuis l'Euro 2016, les quatre meilleurs troisièmes se qualifient en huitièmes de finale et accompagnent les deux premiers de chaque poule.

Si les Bleus s'inclinent face à la Pologne, et que l'Autriche bat les Pays-Bas dans le même temps, les hommes de Didier Deschamps pourraient bien terminer à la troisième place, en fonction de la différence de buts. Mais avec quatre points, leur total serait supérieur à celui de la Hongrie, troisième du groupe A avec trois longueurs, et à celui de la Croatie, troisième du groupe B avec deux points. Pour les Français, les calculs sont donc positifs : même en cas de scénario catastrophe, ils termineront parmi les meilleurs troisièmes, et sont donc officiellement qualifiés pour les huitièmes de finale dès ce soir.

La rencontre face à la Pologne, ce mardi, ne perd cependant pas son intérêt. Bien au contraire. Dans leur duel à distance, Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront tout donner pour obtenir un meilleur résultat que les Pays-Bas. Si tel est le cas, les Bleus termineraient premiers du groupe et éviteraient d'affronter l'Espagne, l'Allemagne ou le Portugal avant une éventuelle finale. Rien que ça.