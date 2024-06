Au terme d'un match âpre, l'équipe de France a dompté l'Autriche (0-1), lundi à Düsseldorf, pour son entrée en lice à l'Euro 2024. Rappelé pour la compétition après près de deux ans d'absence en Bleus, N'Golo Kanté a été nommé homme du match. L'ancien milieu de Chelsea a déjà dissipé tous les doutes qui entouraient son retour en sélection.

Il est (vraiment) de retour ! Après deux ans d'absence - il n'avait plus été appelé depuis juin 2022 en raison de blessures à répétition puis de son départ vers l'Arabie Saoudite -, N'Golo Kanté a retrouvé l'équipe de France. L'ancien joueur de Chelsea a été rappelé par Didier Deschamps dans la foulée d'une saison pleine dans son nouveau championnat (près de 4000 minutes jouées), initialement pour parer au plus pressé à la suite des multiples pépins physiques ou méformes dans son secteur de jeu et assurer l'intérim en attendant le retour en forme d'Aurélien Tchouaméni, touché au pied. Mais il n'a finalement fallu que quelques jours au milieu de poche (1,68 m) pour se rendre de nouveau indispensable aux yeux du sélectionneur.

Après deux matchs encourageants contre le Luxembourg et le Canada en préparation, il a rayonné contre l'Autriche, lundi, pour l'entrée en lice des Bleus à l'Euro. Il a logiquement été élu homme du match. "Il a gagné beaucoup de ballons, a bloqué l'Autriche au milieu du terrain et a fait de bonnes passes vers l'avant", a justifié le panel d'observateurs techniques de l'UEFA.

Kanté avec le trophée d'homme du match après la rencontre contre l'Autriche. - KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Véritable pile électrique comme à ses plus belles heures, "NG" s'est effectivement démultiplié sur la pelouse de la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, comme en attestent ses 11,8 kilomètres parcourus (meilleur total de la rencontre). "Rien n'a changé. Il ne se fatigue quasiment jamais", plaisante son partenaire Jules Koundé.

Du Kanté dans le texte

Propre avec le ballon et précieux techniquement face au pressing adverse (45 passes réussies sur 49, soit 92% de réussite, et trois dribbles réalisés), il s'est surtout distingué, comme à son habitude, par son abattage défensif. Selon le site de l'Uefa, le petit numéro 7 s'est fendu de neuf récupérations et de deux dégagements. Il n'a également commis qu'une seule faute dans un match pourtant très haché.

Au-delà des statistiques, il a harcelé ses adversaires pendant 99 minutes et réalisé plusieurs interventions de grande classe dans des zones dangereuses, comme ce superbe retour sur Patrick Wimmer, parti dans le dos de la défense (69'). "Je pense qu'on a été très complémentaires et puis c'est le N'Golo qu'on connaît, il est comme ça depuis le début de la préparation, très important dans notre jeu, surtout à la récupération", confirme son nouveau compère dans l'entrejeu, Adrien Rabiot.

Cerise sur le gâteau, le joueur de 33 ans a porté le brassard de capitaine pendant quelques instants en fin de rencontre. Une première après 55 sélections qui lui a forcément donné le sourire. "C'était la première fois que je portais le brassard de la France. C'était un honneur, même si cela n'a duré que quelques instants. J'en suis très fier", lance le principal intéressé après le coup de sifflet final. Ce détail qui n'en est pas un dit beaucoup de l'importance de Kanté dans le groupe de l'équipe de France, où il est encore visiblement très apprécié. "C'est toujours génial de l'avoir dans notre équipe. Il est toujours exactement le même. C'est un vrai plus pour l'équipe, on l'a vu une fois de plus", note ainsi Olivier Giroud, qui participe à son septième tournoi majeur avec la tunique frappée du coq.

Le buteur ne croit pas si bien dire : les Bleus n'ont jamais perdu dans une grande compétition internationale avec N'Golo Kanté sur la pelouse (12 victoires, 4 nuls). Un talisman dont ils auront bien besoin pour remporter le troisième Euro de leur histoire, le deuxième après 1984 et 2000.