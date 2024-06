Le groupe B, le plus relevé de l'Euro, verra s'affronter trois des meilleures nations du continent européen, à savoir l'Espagne, la Croatie et l'Italie ; et la moins clinquante mais prometteuse Albanie. Un niveau d'adversité qui risque de voir un prétendant à la victoire finale être évincé dès le premier tour.

C'est assurément le groupe dans lequel il ne fallait pas tomber. Alors que les Bleus sont tombés dans une poule largement à leur portée, dans laquelle ils se confronteront à l'Autriche (le 17 juin, à 21h), aux Pays-Bas (le 21 juin, à 21h) et pour finir à la Pologne (le 25 juin, à 18h), toutes les sélections engagées dans cet Euro n'ont pas eu la même chance au tirage. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder du côté du groupe B, que l'on peut incontestablement qualifier de "groupe de la mort".

On y retrouve l'Espagne, championne du monde 2010 et triple championne d'Europe (1964, 2008 et 2012) ; la Croatie, finaliste de la Coupe du monde 2018 et troisième du Mondial 2022 ; l'Italie, tenante du titre, vainqueuse de l'Euro 1968 et quadruple championne du monde (1934, 1938, 1982 et 2006). Trois mastodontes du foot mondial auxquels s'ajoute l'Albanie, a priori destinée à jouer les souffre-douleur.

Tous qualifiés... à moins que

Une bataille à trois fronts qui pourrait accoucher d'une souris. Depuis le passage à 24 nations à l'Euro 2016, les quatre meilleurs troisièmes de la phase de poules sont qualifiés. Espagnols, Croates et Italiens pourraient donc passer en huitièmes de finale. Mais il n'est pas certain que les guerriers albanais rendent les armes si facilement. Elle qui n'est plus sortie du premier tour d'un Euro depuis 1964, la sélection des Balkans, l'une des surprises des éliminatoires, qui a bouclé sa campagne en tête devant la République tchèque et la Pologne, risque de vendre chèrement sa peau. Et peut-être même de faire basculer le destin d'un grand d'Europe.

D'autant que s'ils visent tous le dernier carré de l'Euro, aucun des trois gros de la poule B ne dégage une confiance totale. Outsider du tournoi, l'Espagne vit actuellement une phase de transition, avec l'émergence d'une nouvelle génération (Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez...), encadrée par de vieux briscards (Nacho, Rodri, Dani Carvajal...). Au moment d'attaquer l'Euro, la Roja ne respire pas la solidité, la maîtrise ni la puissance qui en avait fait une machine redoutable lors de son triplé historique entre 2008 et 2012. Mais peut-être dira-t-on toute autre chose d'ici au 14 juillet prochain.

Une prise d'envergure que l'Italie espère aussi connaître. Un peu comme l'Espagne, la Nazionale s'avance avec un effectif rajeuni, qui a vu une grande partie de ses héros de 2021 être remplacés (Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci retraités, Marco Verratti, Lorenzo Insigne ou Alessandro Florenzi non appelés). Sur le papier, les Azzurri présentent peu de certitudes pour défendre leur titre. Mais on l'a vu par le passé, c'est quand on ne les attend pas qu'ils sont plus dangereux que jamais. D'autant plus lorsqu'ils sont revanchards vis-à-vis d'eux-mêmes. En 2021, ils voulaient laver l'affront d'avoir raté la Coupe du monde 2018. Trois ans plus tard, ils auront à cœur de se rattraper après avoir loupé le Mondial qatari.

Pour d'autres raisons, la Croatie n'aura pas le droit de se manquer. Vieillissante, la génération incarnée par Luka Modric, 38 ans, arrive au bout d'un cycle. Elle dispose sans doute, en Allemagne, de sa dernière chance de remporter un titre continental. Prêts à batailler, armés défensivement et dotés d'un milieu talentueux, les Vatreni ont pourtant toutes les peines du monde à faire trembler les filets adverses. Pour sortir de la poule et soulever leur premier titre majeur, ils devront marquer. Une chose est sûre, dans ce groupe B, chaque match sera une finale. Il faudra sortir le grand jeu.