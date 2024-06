Tous deux vainqueurs de leur premier match, l'Espagne et l'Italie s'affrontent ce jeudi 20 juin (21h). Ce duel a des allures de finale pour la première place du groupe B. Un match à suivre en notre compagnie.

C'est le match que tout le monde a coché au moment du tirage au sort. Après être sortis victorieux lors de leur entrée en lice, respectivement contre la Croatie (3-0) et l'Albanie (2-1), l'Espagne et l'Italie croisent le fer, ce jeudi, à Gelsenkirchen. D'un côté, la formation qui a le plus impressionné au cours de la première journée de cette phase de poules, de l'autre le champion d'Europe en titre. Le vainqueur aura déjà son billet en poche pour les huitièmes de finale et prendra, en plus, une belle option sur la première place du groupe B.

Ces deux géants du football continental se rencontrent pour la 11ᵉ fois de l'histoire dans une grande compétition (8 fois à l'Euro, 3 fois à la Coupe du monde), un record pour deux nations européennes. Des confrontations qui, traditionnellement, tournent à l'avantage de la Squadra Azzurra (quatre victoires, cinq nuls, une seule défaite). Toutefois, la Roja a pris le dessus sur les derniers duels, l'emportant à deux reprises lors de la dernière Ligue des Nations.

"Ce qui me préoccupe le plus de l'Espagne ? C'est notre niveau de jeu, c'est ça la clef du match, je suis plus attentif à ça", a assuré Luciano Spalleti, le sélectionneur transalpin. "L'Espagne sait faire des choses qui sont impressionnantes, il va falloir subir sa qualité", a-t-il ajouté.

Il ne croit pas si bien dire puisqu'avec l'avènement d'une nouvelle génération talentueuse, incarnée par la pépite Lamine Yamal, l'équipe de Luis de la Fuente a entamé sa mue. Contre la Croatie, elle l'a par exemple largement emporté tout en n'affichant que 47% de possession. Un chiffre parlant étant donné que c'est la première fois que les Espagnols finissent une partie en ayant eu moins le ballon que leur adversaire depuis la finale de l'Euro 2008 contre l'Allemagne, soit une série de 136 matchs.

Toutefois, "il ne faut pas qu'ils se croient plus forts qu'ils ne sont, nous aussi, nous avons des capacités, nous allons tout essayer pour les battre", a prévenu Luciano Spalletti. Reste à voir ce que réserve le terrain.

A VENIR Groupe B - Euro 2024 Le 20 juin 2024 , Veltins-Arena, à Gelsenkirchen (Allemagne) Espagne Italie 0 - 0

Le match Espagne-Italie est à suivre ci-dessus.