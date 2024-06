Vice-champions d'Europe en 2021, les Anglais arrivent en Allemagne revanchards, trois ans après leur finale perdue contre l'Italie. Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden... Les Three Lions sont une nouvelle fois dotés d'une génération dorée. L'Angleterre est-elle définitivement prête à ouvrir un nouveau chapitre après sa déconvenue d'il y a trois ans ? TF1info fait le point.

Ils étaient à domicile, dans un Wembley bouillant, prêts à enfin décrocher un premier titre continental. Ce 11 juillet 2021, les Anglais participent à la finale de l'Euro. Un stade de la compétition jamais atteint jusque-là pour eux. À Londres, ultime étape d'une édition éclatée dans onze pays, l'Angleterre ouvre le score dès la seconde minute de jeu, après une reprise au second poteau décisive du latéral Luke Shaw. Sur le banc, Gareth Southgate peut croire à une victoire attendue depuis si longtemps outre-Manche. Il ne reste plus que quelques minutes à tenir, quand le vétéran italien Leonardo Bonucci rôde dans la surface anglaise. Sur un corner mal renvoyé, il égalise. Cruel pour les Three Lions.

Le dénouement, à l'issue d'une séance de tirs aux buts ratée, est connu. L'Italie est sacrée championne d'Europe. Le rendez-vous planétaire suivant, lors de la Coupe du monde 2022, ne lui sourit pas plus. En quarts de finale, contre la France, Harry Kane rate un penalty crucial en fin de match. Menaçante jusqu'au bout, elle ne s'impose finalement pas et laisse les Bleus filer dans le dernier carré. Sur son palmarès, l'Angleterre doit toujours se contenter de son titre en Coupe du monde acquis en 1966. Et cette année, alors ? Une nouvelle fois, l'Angleterre apparaît comme l'une des immenses favorites. Mais s'est-elle vraiment remise de l'échec de Wembley ?

Southgate moins populaire depuis la finale perdue

Le sélectionneur anglais a en tout cas fait des choix forts pour aborder cette nouvelle compétition. Exit Marcus Rashford et ses 60 sélections. L'attaquant de Manchester City, Jack Grealish, n'est finalement pas retenu non plus. Un choix qui a surpris de nombreux observateurs en Grande-Bretagne. Gareth Southgate, lui, n'a pas voulu alimenter la polémique, évoquant un choix avant tout tactique. Le technicien joue gros sur cette compétition et a même mis son départ dans la balance en cas de mauvaise performance. "Si nous ne gagnons pas, je ne serai probablement plus là, avait-il expliqué lundi dans Bild. Alors c’est peut-être la dernière chance. Je pense qu’environ la moitié des entraîneurs nationaux partent après un tournoi."

Responsable d'une sélection scrutée à la loupe, l'entraîneur ne bénéficie plus de la même aura depuis la défaite face à l'Italie à l'Euro 2021. Cette affiche a vraiment marqué négativement les esprits des supporters anglais, notamment pour les mauvais choix de Southgate à la fin du match, faisant entrer Rashford et Sancho à la 120ᵉ minute de jeu. Deux joueurs offensifs... qui vont tous deux rater leur tir au but. Une décision vivement critiquée par le public et les tabloïds, après la rencontre. Un an plus tard, le coach avait reconnu dans L'Équipe que le scénario du match continuait à le tracasser. "Cette rencontre va m'accompagner toute ma vie, soulignait-il alors. Je suis plus critique vis-à-vis de moi-même que n'importe qui. (...) Je continue de m'améliorer, d'apprendre en étant confronté à ce genre de situations."

Les joueurs affichent leurs ambitions

Mais, du côté des joueurs, la situation semble un peu différente. Depuis trois ans, l'effectif a été en partie renouvelé. Certains anciens cadres ne sont plus présents : Jordan Henderson ne s'est pas vraiment remis de son passage raté en Arabie saoudite, Raheem Sterling n'entre plus dans les plans de Southgate depuis longtemps tandis qu'Harry Maguire s'est blessé avant l'Euro. Si la défense suscite quelques interrogations entre méformes et absences, le reste de l'équipe laisse légitimement susciter un fort espoir aux supporters des Three Lions. L'indéboulonnable Harry Kane est toujours là, la star du Real Madrid Jude Bellingham sort d'une saison brillante, Phil Foden confirme toujours plus son talent...

De quoi afficher plus clairement ses ambitions avant de commencer ce nouvel Euro, dimanche, face à la Serbie (21h, en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info). "Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous ne devrions pas hésiter à dire que nous pouvons gagner, a ainsi assuré le défenseur de Newcastle Kieran Trippier il y a quelques jours. Nous avons un super groupe, un excellent entraîneur, un excellent staff. Nous avons été si près du but pendant tant d'années qu'il s'agit maintenant de passer à l'étape suivante." "Nous voulons entrer dans l'histoire et le seul moyen d'y parvenir est de remporter le titre", a pour sa part lancé l'avant-centre Harry Kane. Les bookmakers donnent d'ailleurs l'Angleterre comme la nation favorite du tournoi, devant la France.