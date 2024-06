L'équipe de France affronte la Pologne ce mardi (18h sur TF1, TF1+ et TF1info) pour son troisième match de groupe de l'Euro. Kylian Mbappé, victime d'une fracture du nez face à l'Autriche, pourrait faire son retour. "Il va mieux chaque jour", a confié Didier Deschamps ce lundi.

Kylian Mbappé va-t-il (enfin) faire son retour sur les terrains ? Alors que les Bleus affrontent la Pologne ce mardi 25 juin (18h en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), le capitaine de l'équipe de France, victime d'une fracture du nez huit jours plus tôt, pourrait bien être de retour comme titulaire. S'il était resté sur le banc face aux Pays-Bas (0-0), le futur joueur du Real Madrid ne serait pas de trop, alors qu'aucun Tricolore n'a encore trouvé le chemin des filets depuis le début de la compétition.

Le masque ? Ce n'est pas contraignant, mais... Didier Deschamps

Les dernières nouvelles sont d'ailleurs rassurantes. "Il va mieux chaque jour", a confié ce lundi Didier Deschamps en conférence de presse. "Il est mieux aujourd'hui qu'hier. L'hématome s'est bien résorbé, il fait les séances." Avec, comme toujours depuis sa blessure, un masque vissé sur son nez. Si cet objet de protection ne gêne pas sa respiration, selon le sélectionneur, sa vision reste amoindrie. "Ce n'est pas contraignant, mais ça limite un peu l'angle de vue", a souligné "DD". "Quand on ne l'a jamais eu, il faut s'habituer."

Ses coéquipiers, eux, ne se montrent pas particulièrement inquiets. N'Golo Kanté l'affirme : il ne se préoccupe même plus du masque de son capitaine. "J'avais oublié le fait qu'il avait un masque parce qu'il a été bon et décisif à l'entraînement", a indiqué le milieu récupérateur, devant la presse. "Je pense qu'il se sent bien."

Un son de cloche partagé par ses partenaires. "Le retour de Kylian peut nous aider à marquer et gagner des matchs", a poursuivi celui qui a été élu "homme du match" lors des deux premières rencontres de l'équipe de France dans cet Euro. "C'est un gros plus d'avoir Kylian de retour." Il va forcément falloir que les filets tremblent pour assurer aux Tricolores la première place du groupe D.