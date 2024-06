Le capitaine polonais Robert Lewandowski a fini par tromper le gardien des Bleus après s’y être repris à deux fois ce mardi, lors du troisième match de la phase de poules de l’Euro 2024. L’arbitre de la rencontre a demandé ce que le penalty soit retiré, alors que Mike Maignan venait de l’arrêter. Le portier français a partagé son agacement sur son compte Instagram.

Il aurait dû être le héros de la soirée. Celui qui avait empêché la Pologne d’égaliser en arrêtant un penalty après l’ouverture de Kylian Mbappé, sur penalty également. Mike Maignan s’est exprimé sur les réseaux sociaux quelques heures après le match opposant les Bleus à la sélection polonaise (1-1), troisième et dernière rencontre de la phase de poules de l’Euro 2024 ce mardi. Auteur d’une parade face au capitaine polonais Robert Lewandowski, le gardien de l’équipe de France a été contraint de se remettre en place après une décision de l’arbitre italien Marco Guida.

Tandis que l’attaquant entame sa 87e feinte dans sa course d’élan ESN, l'agence de Mike Maignan

Estimant que Mike Maignan avait déstabilisé Robert Lewandowski sur sa première frappe, l’homme en noir a sifflé pour que le penalty soit tiré à nouveau. "Le gardien de but doit rester sur sa ligne de but, face au tireur et entre les poteaux avant que le tir ne soit effectué. Le gardien ne peut distraire abusivement le tireur, par exemple en retardant l’exécution du penalty ou en touchant les poteaux, la barre transversale ou les filets", précise le règlement de l’IFAB, l’instance qui édicte les lois du football.

"Au moment du tir, le gardien de but doit avoir au moins un pied sur ou derrière sa ligne (ou au même niveau si le pied ne touche pas le sol)", peut-on encore y lire. Dans sa story Instagram, Mike Maignan a repartagé une publication de son agence Excellence Sport Nation, regrettant le déséquilibre des règles.

"Tandis que l’attaquant entame sa 87e feinte dans sa course d’élan", écrit l'agence de Mike Maignan, ciblant les petits pas effectués par Robert Lewandowski avant de frapper. ESN republie par la même occasion un message publié par le gardien du Milan AC l’an dernier au moment du changement de la réglementation autour du penalty. "Nouvelles règles de l’IFAB pour les penalties en 2026 : les gardiens devront être de dos au moment du tir. En cas d’arrêt, coup-franc indirect", avait-il alors ironisé.