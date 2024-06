Mike Maignan était ce dimanche l'invité de "Téléfoot", sur TF1. Le gardien de l'équipe de France a encensé ses deux coéquipiers titulaires depuis le début du tournoi en défense centrale, Dayot Upamecano et William Saliba. "On a un bloc équipe très solide", a assuré le joueur de l'AC Milan depuis le camp de base des Bleus.

La sérénité avant d'aborder la suite du tournoi. Le gardien numéro 1 de l'équipe de France, Mike Maignan (18 sélections), était l'invité ce dimanche 23 juin de "Téléfoot", sur TF1. En direct du camp de base des Bleus, le joueur de l'AC Milan a dressé un premier bilan positif des deux premiers matchs des tricolores, victorieux face à l'Autriche (0-1) puis tenus en échec contre les Pays-Bas (0-0). Avec 4 points, ils sont bien lancés dans la course à la qualification en huitièmes de finale. Surtout, si l'animation offensive laisse encore à désirer (zéro but marqué hors contre-son-camp), la défense a beaucoup rassuré. "Aujourd'hui, il faut retenir le positif : on est très solides, on n'encaisse pas de but, analyse Mike Maignan. On sait que de manière générale, ce sont les défenses qui remportent les tournois."

"Quand Lloris est parti, il m'a donné les bons mots"

Sur les deux rencontres déjà disputées dans leur poule D, les Bleus n'ont en effet encaissé aucun but. Une performance notamment liée aux bonnes performances de Dayot Upamecano et de William Saliba, titulaires en charnière depuis le début de la compétition. Une défense centrale à un niveau qui "n'impressionne pas" pour autant Mike Maignan. "Dayot, cela fait plusieurs années qu'il joue au haut niveau, explique le gardien. On sait qu'il a les qualités pour être là. William, il a eu des épreuves, des difficultés pour être à ce niveau aujourd'hui. Ça fait deux saisons qu'il est très bon en Angleterre, [à Arsenal, ndlr]." La paire, peu associée jusque-là en équipe de France, se tient donc pour le moment à la hauteur du rendez-vous.

Mais le portier français répond lui aussi aux attentes, malgré une préparation tronquée par une blessure au doigt. Avec deux clean sheets (des rencontres sans but encaissé) et six arrêts effectués, il semble de nouveau parti pour atteindre des standards de haut vol en sélection, lui qui avait effectué des débuts tonitruants après son passage de relai avec Hugo Lloris. L'historique gardien des Bleus, aujourd'hui joueur du Los Angeles FC, en MLS, continue d'ailleurs de l'inspirer. "Remplacer Hugo, on sait que c'est une légende, c'est une immense fierté, estime Mike Maignan, dans la vidéo à retrouver en tête de cet article. Quand il est parti, il m'a donné les bons mots. Il m'a encouragé, mais aujourd'hui, je suis là, je dois faire mon travail et continuer sur la lancée des gardiens de l'équipe de France."

Désormais "en forme" pour porter les Bleus le plus haut possible en Allemagne, Mike Maignan promet que l'équipe de France peut encore "élever son niveau". "Pour aller de l'avant, on va mettre plus de rythme et d'intensité comme on sait le faire", promet-il ainsi. Pour viser la première place du groupe D et éviter de croiser trop rapidement des adversaires difficiles dans les prochains tours, comme l'Espagne ou l'Allemagne, le gardien et ses partenaires devront battre la Pologne, mardi soir, à 18h. Un match à suivre en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info.