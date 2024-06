Pour sa première participation à l'Euro, la Géorgie a l'occasion de marquer l'histoire, mercredi 26 juin, en rejoignant les huitièmes de finale. La sélection coachée par Willy Sagnol devra réaliser un exploit, mercredi 26 juin, en faisant tomber le Portugal, l'un des candidats à la victoire finale. Un match à suivre en direct en notre compagnie sur TF1info.

Et si la Géorgie de Willy Sagnol marquait l'histoire de l'Euro ? Qualifiée pour la première fois dans une grande compétition internationale, le petit pays du Caucase a une opportunité unique de réussir un exploit historique.

Après avoir décroché leur premier point dans un tournoi majeur contre la République tchèque (1-1), quatre jours après leur défaite inaugurale face à la Turquie (3-1), les partenaires du buteur messin Georges Mikautadze, l'une des révélations de ce début de tournoi, peuvent encore croire à ce qu'ils pensaient impossible. Ils sont à 90 minutes - peut-être plus - d'une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale.

Pour faire partie des 16 équipes à accéder à la phase à élimination directe, la Géorgie va devoir battre, facile à dire mais plus difficile à faire, le Portugal de Cristiano Ronaldo, déjà qualifié et assuré de finir premier, après ses deux succès contre la Tchéquie (2-1) et la Turquie (0-3). En cas d'exploit, elle n'aurait pas à s'inquiéter du résultat de l'autre match de son groupe. Avec 4 points, les "Croisés" seraient certains de terminer parmi les quatre meilleurs troisièmes.

A VENIR Groupe F - Euro 2024 Le 26 juin 2024 , Volksparkstadion, à Hambourg (Allemagne) Géorgie Portugal 0 - 0

Suivez le match et les temps forts du match Géorgie-Portugal dans notre direct commenté ci-dessus.