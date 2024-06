Bien qu'à égalité avec la Slovénie dans le Groupe C, le Danemark a terminé à la deuxième place de la poule. Tout s'est joué à un petit critère pour départager la "Danish Dynamite" des coéquipiers de Jan Oblak. TF1info vous explique ce qui a fait la différence.

Une place tient parfois à un rien. Alors que le Groupe C a rendu son verdict, mardi 25 juin, le Danemark et la Slovénie en ont fait la drôle d'expérience. Accrochés respectivement par la Serbie et l'Angleterre (0-0), lors de leur troisième et dernier match de poules, Danois et Slovènes, qui s'étaient neutralisés 1-1, ont bouclé le premier tour, fait exceptionnel, sur une égalité parfaite.

Même nombre de points (3), même différence de buts particulière (1) ou générale (0), même nombre de buts inscrits (2)... Même chose pour le critère du fair-play, à savoir les cartons jaunes ou rouges reçus (6 avertissements partout). Impossible donc de départager les deux sélections.

Un carton qui change tout

Heureusement, bien que rarissime, l'UEFA a paré à cette éventualité. Le neuvième point de l'article 20 de son règlement, qui définit les critères à retenir en cas d'égalité, prévoit de se reporter au classement général des éliminatoires pour l'Euro. Déjà versés dans le même groupe, le Danemark et la Slovénie avaient bouclé leur campagne à égalité (22 points). Mais les partenaires de Christian Eriksen s'étaient imposés 2-1 chez eux, après un nul 1-1 à Ljubljana, leur permettant de finir en tête de la poule qualificative.

Toutefois, ce n'est pas la raison exacte qui a permis à la Danish Dynamite de devancer la Slovénie à la deuxième place du Groupe C. Non, l'explication se retrouve ailleurs. Comme révélé par le quotidien britannique The Telegraph, les deux équipes ont été départagées par un carton jaune reçu par... Milivoje Novakovic, un membre du staff slovène. Un avertissement de plus qui fait en réalité les affaires de la bande de Jan Oblak. En huitièmes de finale, elle n'aura pas à se frotter à l'Allemagne, le pays hôte. Le Danemark si.