Placés dans la même poule que l'équipe de France, les Pays-Bas et la Pologne risquent d'arriver affaiblis à l'Euro, qui s'ouvre vendredi 14 juin. Les Bataves ont perdu leur maître à jouer Frenkie De Jong, tandis que les Polonais eux s'inquiètent pour leur attaquant vedette Robert Lewandowski.

Il y a des soirées qui laissent des traces. Celle-là en fait définitivement partie. À quatre jours du coup d'envoi de l'Euro 2024, les Pays-Bas et la Pologne, futurs adversaires des Bleus en phase de poules, respectivement les 21 et 25 juin, voient leurs joueurs tomber comme des mouches. Et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de cadres.

Après avoir espéré le remettre sur pied à temps, la Fédération néerlandaise (KNVB) a officialisé, lundi 10 juin, le forfait de Frenkie De Jong, insuffisamment remis de sa blessure à la cheville qui le gêne depuis deux mois.

"Je suis triste et déçu de ne pas pouvoir participer au championnat d'Europe", a réagi sur Instagram le milieu du Barça, clé de voute du système de Ronald Koeman. "Nous avons fait tout ce que nous pouvions ces dernières semaines, mais malheureusement ma cheville a besoin de plus de temps." Un énorme coup dur pour les Oranje, orphelins de leur maître à jouer. "C'est dur pour lui, c'est dur pour nous", a reconnu Nathan Aké, son coéquipier en sélection batave.

Les "Oranje", pas les seuls en difficulté

Mais ce n'est pas tout, puisque les Pays-Bas tremblent pour un autre milieu. Les partenaires de Memphis Depay ont dû déplorer la blessure de Teun Koopmeiners, touché à l'aine après une frappe à l'échauffement, lundi soir, avant l'amical contre l'Islande (4-0). "Ce n'est pas bon signe", a commenté le sélectionneur néerlandais, Ronald Koeman, pessimiste quant à la participation à l'Euro du récent vainqueur de la Ligue Europa avec l'Atalanta Bergame. "Nous allons faire des tests et nous verrons alors ce qu'il en est".

Un autre joueur inquiète, mais ce coup-ci, du côté de la Pologne. Après avoir perdu Arkadiusz Milik, qui a d'ores et déjà renoncé à la compétition après s'être blessé, vendredi 7 juin, face à l'Ukraine (3-1), les Bialo-czerwoni se rongent les ongles dans l'attente de nouvelles rassurantes au sujet de Robert Lewandowski. Titulaire contre la Turquie (2-1), lundi soir, le capitaine et meilleur buteur polonais, qui s'est fait mal au genou droit, est sorti à la demi-heure de jeu.

"Robert a une légère blessure. Espérons qu'il n'y aura pas de problèmes", a voulu rassurer son sélectionneur, Michal Probierz, plus soucieux pour Pawel Dawidowicz et surtout Karol Swiderski, qui s'est blessé bêtement à la cheville droite en célébrant son but. "J'espère qu'ils récupéreront après quelques jours." Une attente que la Pologne vit fébrilement.