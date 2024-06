Les Bleus entament ce lundi leur Euro face à l'Autriche (21h en direct sur TF1 et TF1+). En défense centrale, Didier Deschamps devrait surprendre et titulariser William Saliba. Voici ce qu'il faut savoir sur le nouveau roc défensif des Tricolores.

Le grand public ne connaît pas forcément son nom... mais il pourrait bien devenir le taulier défensif des Bleus lors de l'Euro. Selon nos informations, William Saliba, 24 ans, devrait être titulaire ce lundi 17 juin face à l'Autriche (21h en direct sur TF1, TF1+ et en live commenté sur TF1info), associé à Dayot Upamecano en défense centrale et préféré à Ibrahima Konaté.

Une surprise sortie du chapeau de Didier Deschamps, qui n'avait jusqu'ici jamais fait de Saliba l'un des cadres de sa défense centrale. Sa 16ᵉ sélection, ce lundi soir, sera ainsi sa première titularisation dans une grande compétition depuis son arrivée en Bleus en mars 2022 (il n'a joué que 27 minutes lors du Mondial au Qatar). Voici ce qu'il faut savoir sur le numéro 17 tricolore.

Repéré par... le père de Kylian Mbappé

S'il n'a pas le même parcours que son capitaine, William Saliba possède un point commun avec Kylian Mbappé : celui de venir de Bondy (Seine-Saint-Denis), où il est même né. Entre 2008 et 2014, il a évolué en jeunes sous les couleurs de l'AS Bondy, où le néo-joueur du Real Madrid a fait ses gammes jusqu'en 2011. Son entraîneur de l'époque ? Un certain... Wilfrid Mbappé, le père de l'attaquant.

"Je le connais depuis tout petit", racontait Kylian Mbappé avant le début de l'Euro dans les colonnes de Ouest-France. "On était dans la même école primaire. On jouait au foot ensemble, dans la cour de récré. Il était en CE1, nous en CM2, et il nous demandait toujours de jouer avec nous." C'est à ce moment-là que Wilfrid Mbappé commence à l'entraîner. "Je l'ai vu grandir", assurait le capitaine des Bleus. "Je lui dis souvent qu'il veut être la star de Bondy, mais il n'y arrivera jamais !"

Quatre clubs en cinq ans

À défaut d'être "la star de Bondy", William Saliba a sillonné la France pour se faire un nom. En 2016, il rejoint le centre de formation de l'AS Saint-Étienne et fait ses débuts en Ligue 1 deux ans plus tard avec les Verts. Très vite, le défenseur impressionne par sa capacité d'anticipation et sa résistance dans les duels. Son potentiel attire des grands d'Europe, et le club d'Arsenal flaire la bonne affaire. À l'été 2019, alors que Saliba, 18 ans, compte à peine 20 matchs en professionnel, les Gunners le recrutent pour 12 millions d'euros.

Alors que le jeune joueur est jugé encore trop tendre pour la Premier League, le club anglais privilégie les prêts pour qu'il poursuive sa progression. William Saliba retourne alors dans le Forez, mais réalise une saison en demi-teinte (seulement 12 matchs de L1 disputés en raison de deux blessures et d'une saison écourtée par le Covid-19). À la fin de son prêt, il revient à Arsenal, qui tente de l'intégrer à son effectif. Mais tout ne se passe pas comme prévu : Saliba ne joue que deux matchs de coupe avec l'équipe première, doit se contenter d'évoluer avec la réserve, et est prêté en janvier 2021 à Nice, pour six mois.

Le futur défenseur des Bleus retrouve du temps de jeu et dispute la quasi-intégralité des rencontres des Aiglons. Le natif de Bondy commence son éclosion, au point de susciter l'intérêt de l'Olympique de Marseille, qui le récupère en prêt durant toute la saison 2021/2022. Une révélation : William Saliba s'installe comme un cadre de la défense phocéenne (36 matchs de L1 disputés sur 38, en plus de la coupe d'Europe) et est appelé par Didier Deschamps en équipe de France.

Aucune minute de jeu manquée cette saison

À l'été 2022, il retourne enfin à Arsenal. Avec, cette fois, la volonté de s'y installer. "J'ai envie de montrer mon vrai visage", confie-t-il au micro de "Téléfoot", sur TF1. "J'ai fait zéro match avec Arsenal, j'ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d'avoir la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club." Mission réussie. William Saliba dispute 33 rencontres toutes compétitions confondues en 2022/2023 et s'impose comme titulaire. Plus impressionnant encore, alors que le club londonien avait trôné en tête du championnat durant 248 jours, les Gunners s'écroulent en fin de saison... au moment de la blessure de Saliba (trois victoires dans les neuf derniers matchs).

Alors forcément, depuis l'été dernier, le porte-bonheur est devenu un indéboulonnable. Fait rarissime pour un joueur de champ, il n'a tout simplement pas manqué la moindre minute de jeu en Premier League cette saison. Avec lui, Arsenal a enchaîné 18 "clean sheets" (matchs sans but encaissé), soit près d'une rencontre sur deux. "Sa progression et sa régularité sont incroyables", confiait son entraîneur, Mikel Arteta, dans les colonnes de France Football en mai dernier. "On est très heureux de l'avoir chez nous." Au tour des Bleus de savourer sa présence.