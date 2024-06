Pour son premier match de l'Euro 2024, l'Italie est opposée ce samedi soir (21h) à l'Albanie, à Dortmund. Dans une poule très relevée, la Squadra Azzurra tâchera de partir du bon pied sur la route d'une deuxième victoire continentale de suite. Suivez avec nous sur TF1info cette rencontre en live commenté.

Pas de temps à perdre. Pour son premier match de l'Euro 2024, l'Italie affronte ce samedi soir à 21 heures l'Albanie au Signal Iduna Park de Dortmund. Une rencontre à ne rater sous aucun prétexte pour les joueurs de Luciano Spalletti, champions d'Europe en titre après leur victoire à Wembley il y a trois ans, mais intégrés cette année à une poule B très relevée.

Avant les deux gros chocs qui les attendent lors des journées suivantes (contre l'Espagne le 20 juin, puis contre la Croatie le 24 juin), les Italiens ont tout intérêt à ne pas manquer leur entrée en lice pour glaner de précieux points.

Des performances en dents de scie

De l'autre côté des Alpes, la Squadra Azzura est critiquée ces derniers temps pour des performances en dents de scie ces dernières années. Point d'orgue de ce manque de résultats ? La non-qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais, depuis, le nouveau sélectionneur a entrepris un profond renouvellement de l'effectif italien, qui a réussi à se qualifier difficilement pour l'Euro 2024. Inexpérimentée mais emplie de talents, l'Italie nouvelle génération serait en fait sous-estimée, selon ses joueurs.

"Cela me fait rire, car avant le précédent Euro, il y avait les mêmes doutes sur notre potentiel", assurait ainsi la pépite de la Juventus Turin Federico Chiesa il y a quelques jours. "On va une nouvelle fois montrer ce qu'on vaut."

L'Albanie, pas là pour faire de la figuration

La préparation moyenne des Italiens entretient toutefois le flou quant aux réelles capacités collectives de leur groupe. Un nul peu convaincant (0-0) face à la Turquie et une courte victoire (1-0), à peine mieux, contre la Bosnie-Herzégovine, n'ont pas vraiment rassuré les fans de la Nazionale.

Dans les cages, le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma aura en tout cas l'occasion de prouver qu'il est le digne héritier de la légende Buffon, qui le considère comme "un point central" de la sélection transalpine. Dans le secteur offensif, Federico Chiesa devra lui aussi afficher encore davantage de créativité pour insuffler du dynamisme aux attaques italiennes et distiller de bons ballons à ses partenaires, dont le buteur de l'Atalanta Gianluca Scamacca, auteur de 10 buts en club ces deux derniers mois.

La tâche ne sera cependant pas aisée pour les Italiens. Certes, l'Albanie apparaît comme l'adversaire le plus faible de cette poule de la mort. Mais cette sélection, dirigée par le Brésilien Sylvinho, éphémère entraîneur de l'Olympique Lyonnais en 2019, a terminé première de son groupe en éliminatoires, dominant des nations plus habituées aux phases finales, comme la Pologne ou la République tchèque.

Les derniers mois ont été plus difficiles, avec notamment des défaites en amical contre la Suède et le Chili. Mais Sylvinho compte sur "l'état d'esprit" irréprochable de son groupe afin d'obtenir une historique qualification en huitièmes de finale. Pour espérer s'imposer, les Albanais se reposeront en particulier sur le sens du but d'Armando Broja (Fulham) et l'expérience de Berat Djimsiti, cadre de l'Atalanta Bergame.

Suivez avec nous le match Italie-Albanie en direct commenté sur TF1info dans le live ci-dessus.