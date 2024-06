La fédération albanaise devra verser 47.500 euros à l’UEFA en raison du comportement de ses supporteurs en Allemagne. Une décision notamment prise à la suite de l’utilisation d’engins pyrotechniques et de "messages provocateurs". L’attaquant Mirlind Daku restera sur le bac deux matchs après des chants nationalistes ciblant la Serbie et la Macédoine du Nord lors de la rencontre face à la Croatie.

Dans le viseur de l’UEFA, ils n’ont pas échappé à une lourde sanction. Les Albanais, qui joue leur place à l’Euro 2024 ce lundi, seront privés de leur attaquant Mirlind Daku pendant deux matchs. Ce dernier a été suspendu pour avoir "violé les règles élémentaires de bonne conduite", avoir utilisé "un événement sportif pour une manifestation de nature non sportive" et "pour avoir porté le discrédit sur le football", détaille l’instance. À l’issue du match face à la Croatie (2-2) le 19 juin à Hambourg, il a proféré des chants nationalistes anti-Serbie et anti-Macédoine du Nord à l’aide d’un mégaphone.

Une enquête toujours en cours

Mirlind Daku, qui a depuis présenté ses excuses sur son compte Instagram, manquera donc la rencontre face à l’Espagne ce lundi et un éventuel huitième de finale. En cas de non-qualification, il serait absent lors du prochain match de Ligue des nations de l’Albanie à l’automne. Le joueur du Rubin Kazan évoluait jusqu’à l’an dernier avec la sélection du Kosovo. L’enquête pour de potentiels comportements racistes ou discriminatoires lors de la rencontre face à la Croatie est toujours en cours, précise l’UEFA. À la 59ᵉ minute de jeu, les deux camps ont chanté "Ubij, ubij, Srbina" ("Tuez, tuez les Serbes"). Le président de la Fédération serbe a alors appelé à des sanctions, menaçant même de quitter le tournoi si rien n’était fait.

L’UEFA a pour l'instant imposé une amende 47.500 euros à la Fédération albanaise pour "l'utilisation d'engins pyrotechniques" (2500 euros), "l'invasion de la pelouse" (20.000 euros) et pour des "messages provocateurs qui ne conviennent pas dans un événement sportif" (25.000 euros). La Fédération croate devra payer 27.500 euros d'amende pour utilisation (10.500 euros) et jet d'engins pyrotechniques (17.500 euros).

Interrogé en conférence de presse dimanche, le capitaine de l’Albanie a refusé de réagir à la suspension de son coéquipier.

"Je ne suis pas ici pour parler de politique, c'est une chose dont l'UEFA doit s'occuper", a déclaré Berat Djimsiti, cité par ESPN. Son équipe joue ce lundi une qualification historique en huitième de finale du Championnat d’Europe.