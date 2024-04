Euro 2024 : l'Allemagne change le flocage controversé de son maillot... semblable à un sigle nazi

Le maillot de l'équipe d'Allemagne, qui sera porté lors de l'Euro, suscite une vive polémique outre-Rhin. En cause : la ressemblance troublante entre le numéro 44 et le sigle SS, une organisation du régime nazi. La Fédération allemande de football (DFB) travaille sur une nouvelle typographie pour le chiffre 4.

Un flocage qui ravive les heures les plus sombres de l'Histoire. Et ramène l'Allemagne à son terrible passé. À la suite d'une polémique née sur les réseaux sociaux, en raison de la ressemblance troublante du numéro 44 avec la typographie des initiales "SS" des Schutzstaffel, unité nazie responsable de l'extermination des juifs durant la Seconde Guerre mondiale, la Fédération allemande de football (DFB) a annoncé, lundi 1ᵉʳ avril, changer la police de caractères utilisée pour le flocage des maillots de la Mannschaft.

"La DFB vérifie les numéros 0-9 et soumet ensuite les numéros 1-26 à l'UEFA pour examen. Aucune des parties impliquées n'a vu de proximité avec le symbolisme nazi dans le processus de création du design du maillot", a indiqué l'instance qui gère le foot allemand dans un communiqué sur X (ex-Twitter). "Néanmoins, nous prenons les commentaires très au sérieux et ne voulons pas fournir une plateforme de discussions. (...) Nous allons développer un design alternatif pour le numéro 4 et le coordonner avec l'UEFA."

Adidas retire la personnalisation

"Nous allons bloquer le numéro 44 le plus rapidement possible", a réagi Oliver Bruggen, porte-parole d'Adidas, auprès de médias locaux. "En tant qu'entreprise, nous nous opposons activement à la xénophobie, à l'antisémitisme, à la violence et à la haine sous toutes leurs formes."

Sans attendre, l'équipementier à trois bandes, qui habille la sélection allemande, a suspendu, lundi après-midi, l'option de personnalisation (nom et numéro) des maillots en vente, comme TF1info a pu constater en se connectant sur son site marchand. Selon le quotidien Bild, Adidas a même stoppé la livraison des maillots floqués 44 déjà commandés.